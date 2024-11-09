Прогноз погоди в Україні на 10 листопада — дані від синоптиків

Осінь в Україні. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

В Україні у більшості областей в неділю, 10 листопада, буде малохмарна погода. Через вплив антициклону опадів не очікують, проте, можливі тумани.

Читайте також:

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні 10 листопада

В Україні внаслідок дії антициклону загалом буде хмарно з проясненнями. Дощів не буде, проте, вночі та у першій половині дня можливі тумани. Вітер буде змінювати напрямки, а швидкість становитиме 3-8 м/с.

Антициклон Zayyan. Фото: скриншот

У західних областях прогнозують морози: вночі температура повітря опуститься в межах -5...0 °С, а вдень дещо потеплішає до +6...+11 °С. Вітер буде зі швидкістю 3-8 м/с.

На півночі України буде мінлива хмарність, опадів не очікують. Вночі та в першій половині дня місцями утвориться туман. Вночі похолоднішає до -3...+2 °С, а вдень температура повітря становитиме +5...+10 °С. Вітер не перевищуватиме швидкість 3-8 м/с.

Температура повітря по Україні 10 листопада. Фото: скриншот

Центральні регіони Україн матимуть малохмарну бездощову погоду. Синоптики попереджають про туман, який місцями буде вночі та у першій половині дня. Можливий легкий вітер змінного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі стовпчики термометра показуватимуть -3...+2 °С, а вдень буде +7...+12 °С.

На півдні України та у Криму не прогнозують істотних опадів, проте в Одеській області можливі невеликі опади. Вітер там буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2…+7 °С, а вдень стовпчики термометрів зупиняться на відмітці +8…+13 °С.

Нагадаємо, фахівці повідомили, чи очікувати магнітні бурі метеозалежним сьогодні, 9 листопада, та дали поради, як зарадити собі у випадку погіршення самопочуття.

Також синоптики дали детальний прогноз погоди в Україні на вихідні у суботу, 9 листопада, та неділю, 10 листопада.