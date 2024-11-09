Прогноз погоди в Україні на 10 листопада — дані від синоптиків

Антициклон потішить на вихідні — прогноз погоди на завтра
В Україні у більшості областей в неділю, 10 листопада, буде малохмарна погода. Через вплив антициклону опадів не очікують, проте, можливі тумани.
Про це повідомили синоптики Meteoprog.
Прогноз погоди в Україні 10 листопада
В Україні внаслідок дії антициклону загалом буде хмарно з проясненнями. Дощів не буде, проте, вночі та у першій половині дня можливі тумани. Вітер буде змінювати напрямки, а швидкість становитиме 3-8 м/с.
У західних областях прогнозують морози: вночі температура повітря опуститься в межах -5...0 °С, а вдень дещо потеплішає до +6...+11 °С. Вітер буде зі швидкістю 3-8 м/с.
На півночі України буде мінлива хмарність, опадів не очікують. Вночі та в першій половині дня місцями утвориться туман. Вночі похолоднішає до -3...+2 °С, а вдень температура повітря становитиме +5...+10 °С. Вітер не перевищуватиме швидкість 3-8 м/с.
Центральні регіони Україн матимуть малохмарну бездощову погоду. Синоптики попереджають про туман, який місцями буде вночі та у першій половині дня. Можливий легкий вітер змінного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі стовпчики термометра показуватимуть -3...+2 °С, а вдень буде +7...+12 °С.
На півдні України та у Криму не прогнозують істотних опадів, проте в Одеській області можливі невеликі опади. Вітер там буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2…+7 °С, а вдень стовпчики термометрів зупиняться на відмітці +8…+13 °С.
Нагадаємо, фахівці повідомили, чи очікувати магнітні бурі метеозалежним сьогодні, 9 листопада, та дали поради, як зарадити собі у випадку погіршення самопочуття.
Також синоптики дали детальний прогноз погоди в Україні на вихідні у суботу, 9 листопада, та неділю, 10 листопада.
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