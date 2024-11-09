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Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

9 листопада 2024 12:24
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі сьогодні, 9 листопада, — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у суботу, 9 листопада, не очікується. Однак протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітосфера Землі буде у збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися п'ять спалахів класу С, десять — класу М, та один — Х2,3

Спалахи M-класу належать до середніх за потужністю серед великих. М1,4 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні планети та викликати сонячний радіаційний шторм.

Очікується нестабільність геомагнітного поля, яке може досягти активного рівня. Сонячна активність прогнозується як помірна, але існує ймовірність виникнення спалаху класу Х.

Сонячна активність на 9 листопада:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;
  • кількість сонячних плям — 96.
Магнітні бурі 9 листопада
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як полегшити вплив магнітних бур

Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може підсилювати головний біль і загальну слабкість;

  • їжте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, особливо калій і магній (банани, горіхи, шпинат), які допомагають підтримувати серцево-судинну систему;
  • у дні магнітних бур уникайте важких фізичних вправ, надаючи перевагу легким прогулянкам або помірним заняттям;
  • займайтеся дихальними вправами, йогою чи медитацією, щоб знизити рівень стресу.
  • спіть не менше 7-8 годин на добу, щоб організм мав час відновитися;
  • обмежте використання гаджетів та екранів, особливо перед сном, оскільки електромагнітне випромінювання може посилити дискомфорт.

Нагадаємо, японські дослідники запустили в космос перший у світі супутник, виготовлений із дерева. 

Раніше космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики Messier 90, що в сузір'ї Діви на відстані приблизно 55 мільйонів світлових років від Землі.

космос Сонце магнітні бурі самопочуття погане самопочуття

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