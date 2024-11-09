Магнитные бури сегодня, 9 ноября, — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитных бурь в субботу, 9 ноября, не ожидается. Однако в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 ноября

Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С, десять — класса М, и одна — Х2,3

Вспышки M-класса относятся к средним по мощности среди больших. М1,4 может привести к незначительным радиопомехам на дневной стороне планеты и вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается нестабильность геомагнитного поля, которое может достичь активного уровня. Солнечная активность прогнозируется как умеренная, но существует вероятность возникновения вспышки класса Х.

Солнечная активность на 9 ноября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;

количество солнечных пятен — 96.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как облегчить влияние магнитных бурь

Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усиливать головную боль и общую слабость;

ешьте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, особенно калий и магний (бананы, орехи, шпинат), которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему;

в дни магнитных бурь избегайте тяжелых физических упражнений, отдавая предпочтение легким прогулкам или умеренным занятиям;

занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией, чтобы снизить уровень стресса;

спите не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм имел время восстановиться;

ограничьте использование гаджетов и экранов, особенно перед сном, поскольку электромагнитное излучение может усилить дискомфорт.

Напомним, японские исследователи запустили в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева.

Ранее космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики Messier 90, находящейся в созвездии Девы на расстоянии примерно 55 миллионов световых лет от Земли.