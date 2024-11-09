Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

9 ноября 2024 12:24
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури сегодня, 9 ноября, — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в субботу, 9 ноября, не ожидается. Однако в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 9 ноября

Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С, десять — класса М, и одна — Х2,3

Вспышки M-класса относятся к средним по мощности среди больших. М1,4 может привести к незначительным радиопомехам на дневной стороне планеты и вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается нестабильность геомагнитного поля, которое может достичь активного уровня. Солнечная активность прогнозируется как умеренная, но существует вероятность возникновения вспышки класса Х.

Солнечная активность на 9 ноября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;
  • количество солнечных пятен — 96.
Магнитные бури 9 ноября
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как облегчить влияние магнитных бурь

  • Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усиливать головную боль и общую слабость;
  • ешьте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, особенно калий и магний (бананы, орехи, шпинат), которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему;
  • в дни магнитных бурь избегайте тяжелых физических упражнений, отдавая предпочтение легким прогулкам или умеренным занятиям;
  • занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией, чтобы снизить уровень стресса;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм имел время восстановиться;
  • ограничьте использование гаджетов и экранов, особенно перед сном, поскольку электромагнитное излучение может усилить дискомфорт.

Напомним, японские исследователи запустили в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева.

Ранее космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики Messier 90, находящейся в созвездии Девы на расстоянии примерно 55 миллионов световых лет от Земли.

космос Солнце магнитные бури самочувствие плохое самочувствие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:50 Ребров назвал ошибку Шовковского в матче Динамо с Ференцварошем

12:48 РФ снова перебрасывает резервы через Мариуполь в сторону Пологов

12:45 В России дроны атаковали химкомбинат, производящий боеприпасы

12:44 Родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детей

12:43 Одесситы сегодня остались без воды — адреса

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:24 Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:22 Курск в обмен на территории Украины — СМИ о новом плане Трампа

12:21 Ракицкий перейдет в самый амбициозный клуб Первой лиги

12:18 В Пакистане случился кровавый теракт — десятки погибших и раненых

12:09 Разрушения в ЖК "7 Небо" — пострадали более ста квартир

12:50 Ребров назвал ошибку Шовковского в матче Динамо с Ференцварошем

12:48 РФ снова перебрасывает резервы через Мариуполь в сторону Пологов

12:45 В России дроны атаковали химкомбинат, производящий боеприпасы

12:44 Родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детей

12:43 Одесситы сегодня остались без воды — адреса

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:24 Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:22 Курск в обмен на территории Украины — СМИ о новом плане Трампа

12:21 Ракицкий перейдет в самый амбициозный клуб Первой лиги

12:18 В Пакистане случился кровавый теракт — десятки погибших и раненых

12:09 Разрушения в ЖК "7 Небо" — пострадали более ста квартир

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд