Погода в Украине 8 марта - прогноз погоды на завтра

Потепление в Украине. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 8 марта, в Украине будет господствовать антициклон, который в течение суток будет двигаться на восток. Благодаря этому, погода обещает быть солнечной и теплой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Погода в Украине на 8 марта от Укргидрометцентра

Ветер будет юго-восточным, умеренным. Ночью температура будет колебаться от +3 °С до -2 °С, а днем ожидается +13...+18 °С.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

На Прикарпатье температура может достигать +20 °С, а на побережье морей будет держаться в пределах +9...+14 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 марта от Meteoprog

По данным сервиса Meteoprog, погода в Украине на сегодня обещает быть солнечной и комфортной. Ни в одном из регионов не прогнозируется осадков:

В западных областях прогнозируется малооблачное небо и без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+7 °С, а днем ожидается +16...+17 °С.

На севере страны также малооблачно и без осадков. Температура ночью будет на уровне +4...+6 °С, а днем — +13...+14 °С.

Центр Украины будет наслаждаться похожими погодными условиями: малооблачное небо без осадков, ночью +6...+7 °С, днем +16...+17 °С.

На юге также ожидается ясная и сухая погода с ночной температурой +7...+8 °С и дневными показателями +16...+19 °С.

На востоке страны погода останется без осадков и малооблачной, с температурой ночью от +4 до +6 °С, а днем — от +13 до +15 °С.

Карта погоды. Фото: meteoprog.com

Погода в Киеве 8 марта от Meteoprog

В столице температура ночью опустится до +8 °С, а днем градусник покажет +14 °С.

Осадков не прогнозируется. Киевляне лишь смогут почувствовать легкий ветер.

Погода в Киеве. Фото: meteoprog.com

Напомним, в Харькове завтра столбики термометров будут в пределах -1...+15 °С.

Кроме того, астросиноптики предупредили, что в течение суток возможен солнечный радиационный шторм.