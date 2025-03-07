Погода в Україні 8 березня - прогноз погоди на завтра

Потепління в Україні. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 8 березня, в Україні буде панувати антициклон, який протягом доби рухатиметься на схід. Завдяки цьому погода обіцяє бути сонячною та теплою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Погода в Україні на 8 березня від Укргідрометцентру

Вітер буде південно-східним, помірним. Вночі температура коливатиметься від +3 °С до -2 °С, а вдень очікується +13...+18 °С.

Пост Укргідрометцентра. Фото: скріншот

На Прикарпатті температура може досягати +20 °С, а на узбережжі морів триматиметься в межах +9...+14 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 березня від Meteoprog

За даними сервісу Meteoprog, погода в Україні на сьогодні обіцяє бути сонячною та комфортною. У жодному з регіонів не прогнозується опадів:

В західних областях прогнозується малохмарне небо та без опадів. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +5...+7 °С, а вдень очікується +16...+17 °С.

На півночі країни також малохмарно і без опадів. Температура вночі буде на рівні +4...+6 °С, а вдень — +13...+14 °С.

Центр України насолоджуватиметься схожими погодними умовами: малохмарне небо без опадів, вночі +6...+7 °С, вдень +16...+17 °С.

На півдні також очікується ясна та суха погода з нічною температурою +7...+8 °С і денними показниками +16...+19 °С.

На сході країни погода залишиться без опадів і малохмарною, з температурою вночі від +4 °С до +6 °С, а вдень — від +13 до +15 °С.

Карта погоди. Фото: meteoprog.com

Погода у Києві 8 березня від Meteoprog

У столиці температура вночі опуститься до +8 °С, а вдень градусник покаже +14 °С.

Опадів не прогнозується. Кияни лише зможуть відчути легкий вітер.

Погода у Києві. Фото: meteoprog.com

Нагадаємо, у Харкові завтра стовпчики термометрів будуть у межах -1...+15 °С.

Крім того, астросиноптики попередили, що протягом доби можливий сонячний радіаційний шторм.