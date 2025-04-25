Магнитные бури сегодня, 25 апреля, — метеозависимые могут выдохнуть

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: freepik

В пятницу, 25 апреля, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 25 апреля

За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 25 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 38.

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие следует придерживаться таких советов:

установить четкий режим сна;

делать легкие физические упражнения, не забывать о прогулках на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды в течение дня;

избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить тишину и комфорт дома.

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