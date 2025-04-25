Магнітні бурі сьогодні, 25 квітня, — метеозалежні можуть видихнути

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: freepik

У п'ятницю, 25 квітня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 квітня

За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 25 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 38.

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я та самопочуття варто дотримуватися таких порад:

встановити чіткий режим сну;

робити легкі фізичні вправи, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води протягом дня;

уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити тишу та комфорт вдома.

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