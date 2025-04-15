Магнитные бури 15 апреля — подробный прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия у мужчины. Фото: Pexels

Во вторник, 15 апреля, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитное поле будет оставаться в пределах от тихого до активного уровня, что не должно вызвать серьезных нарушений.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Солнечная активность в течение последних суток оставалась умеренной — на Солнце зафиксировано лишь девять вспышек класса C и четыре вспышки среднего класса M, самая большая из которых достигла уровня M4,2.

Солнечные вспышки класса М могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциально — слабый солнечный радиационный шторм. Вероятность появления мощной вспышки класса X в ближайшие сутки остается низкой.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 15 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 48

Как проявляются сильные магнитные бури

В случае возникновения мощной магнитной бури (особенно уровня G3 и выше), ее влияние заметно как в природе, так и в самочувствии людей.

Среди основных проявлений:

Появление полярных сияний в непривычных для них широтах.

Сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем (GPS).

Помехи в радиосвязи, особенно на коротких волнах.

Сбои в работе электросетей, особенно в северных регионах.

Повреждение спутников из-за воздействия солнечной радиации.

Люди также испытывают сильные мощные магнитные бури на себе. Особенно это чаще всего проявляется через такие симптомы:

Головная боль, головокружение, раздражительность.

Повышенная усталость или нарушение сна.

Снижение концентрации внимания.

Ухудшение самочувствия у людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой или нервной системы.

Перепады артериального давления или обострение вегетососудистой дистонии.

В периоды магнитных колебаний особенно уязвимы пожилые люди, беременные женщины и люди с чувствительной нервной системой. Медики советуют в такие дни больше отдыхать, пить воду, избегать физического и психоэмоционального перенапряжения и отказаться от алкоголя и кофе.

Напомним, синоптики считают, что май будет дождливым и прохладным и составили предварительный прогноз, когда в Украину придет летняя жара.

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