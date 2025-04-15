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Активность Солнца была умеренной — прогноз магнитных бурь

15 апреля 2025 11:54
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 15 апреля — подробный прогноз для метеозависимых
Ухудшение самочувствия у мужчины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 15 апреля, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитное поле будет оставаться в пределах от тихого до активного уровня, что не должно вызвать серьезных нарушений.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 апреля

Солнечная активность в течение последних суток оставалась умеренной — на Солнце зафиксировано лишь девять вспышек класса C и четыре вспышки среднего класса M, самая большая из которых достигла уровня M4,2.

Солнечные вспышки класса М могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциально — слабый солнечный радиационный шторм. Вероятность появления мощной вспышки класса X в ближайшие сутки остается низкой.

Магнітні бурі 15 квітня
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 15 апреля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 48

Как проявляются сильные магнитные бури

В случае возникновения мощной магнитной бури (особенно уровня G3 и выше), ее влияние заметно как в природе, так и в самочувствии людей.

Среди основных проявлений:

  • Появление полярных сияний в непривычных для них широтах.
  • Сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем (GPS).
  • Помехи в радиосвязи, особенно на коротких волнах.
  • Сбои в работе электросетей, особенно в северных регионах.
  • Повреждение спутников из-за воздействия солнечной радиации.

Люди также испытывают сильные мощные магнитные бури на себе. Особенно это чаще всего проявляется через такие симптомы:

  • Головная боль, головокружение, раздражительность.
  • Повышенная усталость или нарушение сна.
  • Снижение концентрации внимания.
  • Ухудшение самочувствия у людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой или нервной системы.
  • Перепады артериального давления или обострение вегетососудистой дистонии.

В периоды магнитных колебаний особенно уязвимы пожилые люди, беременные женщины и люди с чувствительной нервной системой. Медики советуют в такие дни больше отдыхать, пить воду, избегать физического и психоэмоционального перенапряжения и отказаться от алкоголя и кофе.

Напомним, синоптики считают, что май будет дождливым и прохладным и составили предварительный прогноз, когда в Украину придет летняя жара.

Также читайте, какие дни в апреле будут опасными для метеозависимых из-за сильных магнитных бурь.

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