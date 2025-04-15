Магнитные бури 15 апреля — подробный прогноз для метеозависимых

Активность Солнца была умеренной — прогноз магнитных бурь
Во вторник, 15 апреля, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитное поле будет оставаться в пределах от тихого до активного уровня, что не должно вызвать серьезных нарушений.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 апреля
Солнечная активность в течение последних суток оставалась умеренной — на Солнце зафиксировано лишь девять вспышек класса C и четыре вспышки среднего класса M, самая большая из которых достигла уровня M4,2.
Солнечные вспышки класса М могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциально — слабый солнечный радиационный шторм. Вероятность появления мощной вспышки класса X в ближайшие сутки остается низкой.
Солнечная активность на 15 апреля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 48
Как проявляются сильные магнитные бури
В случае возникновения мощной магнитной бури (особенно уровня G3 и выше), ее влияние заметно как в природе, так и в самочувствии людей.
Среди основных проявлений:
- Появление полярных сияний в непривычных для них широтах.
- Сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем (GPS).
- Помехи в радиосвязи, особенно на коротких волнах.
- Сбои в работе электросетей, особенно в северных регионах.
- Повреждение спутников из-за воздействия солнечной радиации.
Люди также испытывают сильные мощные магнитные бури на себе. Особенно это чаще всего проявляется через такие симптомы:
- Головная боль, головокружение, раздражительность.
- Повышенная усталость или нарушение сна.
- Снижение концентрации внимания.
- Ухудшение самочувствия у людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой или нервной системы.
- Перепады артериального давления или обострение вегетососудистой дистонии.
В периоды магнитных колебаний особенно уязвимы пожилые люди, беременные женщины и люди с чувствительной нервной системой. Медики советуют в такие дни больше отдыхать, пить воду, избегать физического и психоэмоционального перенапряжения и отказаться от алкоголя и кофе.
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