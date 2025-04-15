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Активність Сонця була помірною — прогноз магнітних бур

15 квітня 2025 11:54
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 15 квітня — детальний прогноз для метеозалежних
Погіршення самопочуття в чоловіка. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 15 квітня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітне поле залишатиметься у межах від тихого до активного рівня, що не повинно викликати серйозних порушень.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 квітня 

Сонячна активність упродовж останньої доби залишалася помірною — на Сонці зафіксовано лише дев’ять спалахів класу C та чотири спалахи середнього класу M, найбільший із яких досяг рівня M4,2.

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Сонячні спалахи класу М можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційно — слабкий сонячний радіаційний шторм. Ймовірність появи потужнішого спалаху класу X у найближчу добу залишається низькою.

Магнітні бурі 15 квітня
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 15 квітня:

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  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 48

Як проявляються сильні магнітні бурі

У разі виникнення потужної магнітної бурі (особливо рівня G3 і вище), її вплив помітний як у природі, так і в самопочутті людей.

Серед основних проявів:

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  • Поява полярних сяйв у незвичних для них широтах.
  • Збої в роботі супутникового зв’язку та навігаційних систем (GPS).
  • Перешкоди у радіозв’язку, особливо на коротких хвилях.
  • Збої в роботі електромереж, особливо у північних регіонах.
  • Пошкодження супутників через вплив сонячної радіації.

Люди також відчувають сильні потужні магнітні бурі на собі. Особливо це найчастіше проявляється через такі симптоми: 

  • Головний біль, запаморочення, дратівливість.
  • Підвищена втома або порушення сну.
  • Зниження концентрації уваги.
  • Погіршення самопочуття у людей із хронічними хворобами серцево-судинної чи нервової системи.
  • Перепади артеріального тиску або загострення вегетосудинної дистонії.

У періоди магнітних коливань особливо вразливими є літні люди, вагітні жінки та люди з чутливою нервовою системою. Медики радять у такі дні більше відпочивати, пити воду, уникати фізичного і психоемоційного перенавантаження та відмовитися від алкоголю й кави.

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Нагадаємо, синоптики вважають, що травень буде дощовим та прохолодним і склали попередній прогноз, коли в Україну прийде літня спека. 

Також читайте, які дні в квітні будуть небезпечними для метеозалежних через сильні магнітні бурі. 

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