Магнітні бурі 15 квітня — детальний прогноз для метеозалежних

Активність Сонця була помірною — прогноз магнітних бур
У вівторок, 15 квітня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітне поле залишатиметься у межах від тихого до активного рівня, що не повинно викликати серйозних порушень.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 квітня
Сонячна активність упродовж останньої доби залишалася помірною — на Сонці зафіксовано лише дев’ять спалахів класу C та чотири спалахи середнього класу M, найбільший із яких досяг рівня M4,2.
Сонячні спалахи класу М можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційно — слабкий сонячний радіаційний шторм. Ймовірність появи потужнішого спалаху класу X у найближчу добу залишається низькою.
Сонячна активність на 15 квітня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 48
Як проявляються сильні магнітні бурі
У разі виникнення потужної магнітної бурі (особливо рівня G3 і вище), її вплив помітний як у природі, так і в самопочутті людей.
Серед основних проявів:
- Поява полярних сяйв у незвичних для них широтах.
- Збої в роботі супутникового зв’язку та навігаційних систем (GPS).
- Перешкоди у радіозв’язку, особливо на коротких хвилях.
- Збої в роботі електромереж, особливо у північних регіонах.
- Пошкодження супутників через вплив сонячної радіації.
Люди також відчувають сильні потужні магнітні бурі на собі. Особливо це найчастіше проявляється через такі симптоми:
- Головний біль, запаморочення, дратівливість.
- Підвищена втома або порушення сну.
- Зниження концентрації уваги.
- Погіршення самопочуття у людей із хронічними хворобами серцево-судинної чи нервової системи.
- Перепади артеріального тиску або загострення вегетосудинної дистонії.
У періоди магнітних коливань особливо вразливими є літні люди, вагітні жінки та люди з чутливою нервовою системою. Медики радять у такі дні більше відпочивати, пити воду, уникати фізичного і психоемоційного перенавантаження та відмовитися від алкоголю й кави.
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