Новинка от Netflix — о чем психологический сериал "Зверь во мне"

Уже 13 ноября 2025 года на Netflix выйдет новый сериал, о котором говорят все — "Зверь во мне". Эта лента рассказывает об истории писательницы, жизнь которой меняет новый сосед.

Чем интересен сериал "Зверь во мне"

В основе сериала — история писательницы Эгги Виггс. Сын женщины трагически погиб, что кардинально изменило ее жизнь. Успешный автор перестает писать и теряет всякое вдохновение. Эгги отходит от публичной жизни, перестает творить и превращается в живой призрак. Однако все меняется, когда у нее появляется новый сосед.

Найл Шелдон — харизматичный магнат, имеющий темное прошлое. Некоторое время его подозревали в убийстве собственной подруги, однако дело так и осталось нераскрытым. Загадочность нового соседа пробуждает в Эгги любопытство и заставляет ее найти новую цель. Женщина решает провести собственное расследование и написать об этом книгу. Однако она даже представить не могла, чем это обернется для нее.

Эгги невольно сама втягивает себя в опасную игру. Ее любопытство превращается в одержимость, а простое желание понять человека перерастает в психологическое противостояние. Женщина бросается на поиски правды, гоняясь за демонами Найла и убегая тем временем от своих собственных страхов и проблем.

Этот сериал поразит психологической глубиной и напряженной атмосферой. В ленте переплетаются скорбь и сомнения, любопытство и страх, боль и неизведанные до сих пор чувства. "Зверь во мне" — это будто портрет психики разбитой женщины, которая колеблется между страхом и очарованием.

