Женщины каких знаков Зодиака имеют худший вкус — совсем не разбираются в моде

Девушка в штанах, футболке и кардигане. Фото: Pexels

Некоторые женщины становятся просто иконами стиля — они всегда модно одеты и поражают вкусом. Другие же не просто не имеют чувства стиля, но и не интересуются тем, чтобы его приобрести. Как отмечает астролог Людмила Булгакова, речь идет о представительницах трех знаков Зодиака.

Об этом пишет ТСН.

Женщины каких знаков Зодиака имеют проблемы со вкусом

Овен

Такие личности чаще выбирают то, что им будет комфортно и удобно носить, чем то, что будет выглядеть стильно. Именно поэтому их образы часто не имеют ничего общего с модными тенденциями. Астролог объясняет это тем, что женщины-Овны имеют очень порывистый и эмоциональный характер, поэтому одежда, которая сковывает движения, им точно не подойдет. Они обожают джинсы, спортивные штаны и удобные худи.

Девушка держит в руках кофту. Фото: Pexels

Телец

Такие женщины не обладают вкусом от природы. Более того, они даже не стремятся его приобрести. Женщины-Тельцы уверены, что их привлекательность заключается не во внешнем виде, а во внутреннем мире. Такие личности любят причудливую одежду или бижутерию и считают, что чем проще, тем лучше. Для них вещи не играют особую роль.

Близнецы

Представительницы этого знака Зодиака часто одеваются неуместно. Они обожают выделяться, поэтому выбирают смелые цвета и узоры: оранжевый, желтый, пурпурный, горошек, полоску или клетку. Поэтому их образы могут иногда выглядеть странно и даже быть антитрендовыми.

Также мы рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака скоро изменится жизнь. Все перевернется с ног на голову.