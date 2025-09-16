Женщины каких знаков Зодиака имеют худший вкус — совсем не разбираются в моде

Женщины этих знаков Зодиака часто теряются в мире моды
Некоторые женщины становятся просто иконами стиля — они всегда модно одеты и поражают вкусом. Другие же не просто не имеют чувства стиля, но и не интересуются тем, чтобы его приобрести. Как отмечает астролог Людмила Булгакова, речь идет о представительницах трех знаков Зодиака.
Об этом пишет ТСН.
Женщины каких знаков Зодиака имеют проблемы со вкусом
Овен
Такие личности чаще выбирают то, что им будет комфортно и удобно носить, чем то, что будет выглядеть стильно. Именно поэтому их образы часто не имеют ничего общего с модными тенденциями. Астролог объясняет это тем, что женщины-Овны имеют очень порывистый и эмоциональный характер, поэтому одежда, которая сковывает движения, им точно не подойдет. Они обожают джинсы, спортивные штаны и удобные худи.
Телец
Такие женщины не обладают вкусом от природы. Более того, они даже не стремятся его приобрести. Женщины-Тельцы уверены, что их привлекательность заключается не во внешнем виде, а во внутреннем мире. Такие личности любят причудливую одежду или бижутерию и считают, что чем проще, тем лучше. Для них вещи не играют особую роль.
Близнецы
Представительницы этого знака Зодиака часто одеваются неуместно. Они обожают выделяться, поэтому выбирают смелые цвета и узоры: оранжевый, желтый, пурпурный, горошек, полоску или клетку. Поэтому их образы могут иногда выглядеть странно и даже быть антитрендовыми.
Напомним, ранее мы писали о том, какие страхи есть у каждого знака Зодиака. Это их тайно пугает больше всего.
Также мы рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака скоро изменится жизнь. Все перевернется с ног на голову.
Читайте Новини.LIVE!