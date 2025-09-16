Відео
Жінки цих знаків Зодіаку часто губляться у світі моди

Жінки цих знаків Зодіаку часто губляться у світі моди

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:25
Жінки яких знаків Зодіаку мають найгірший смак — зовсім не розбираються в моді
Дівчина в штанах, футболці та кардигані. Фото: Pexels
Жінки яких знаків Зодіаку мають проблеми зі смаком

Деякі жінки стають просто іконами стилю — вони завжди модно одягнені та вражають смаком. Інші ж не просто не мають відчуття стилю, а й не цікавляться тим, аби його набути. Як зазначає астрологиня Людмила Булгакова, йдеться про представниць трьох знаків Зодіаку.

Про це пише ТСН.

Жінки яких знаків Зодіаку мають проблеми зі смаком

Овен

Такі особистості частіше обирають те, що їм буде комфортно й зручно носити, аніж те, що матиме стильний вигляд. Саме тому їхні образи часто не мають нічого спільного з модними тенденціями. Астрологиня пояснює це тим, що жінки-Овни мають дуже рвучкий та емоційний характер, тож одяг, який сковує рухи, їм точно не підійде. Вони обожнюють джинси, спортивні штани та зручні худі.

Знаки Зодіаку, представниці яких геть не мають відчуття смаку
Дівчина тримає в руках кофту. Фото: Pexels

Телець

Такі жінки не мають смаку від природи. Ба більше, вони навіть не прагнуть його набути. Жінки-Тельці впевнені, що їхня привабливість полягає не у зовнішньому вигляді, а у внутрішньому світі. Такі особистості люблять химерний одяг чи біжутерію та вважають, що чим простіше, тим краще. Для них речі не відіграють особливу роль.

Близнята

Представниці цього знаку Зодіаку часто одягаються недоречно. Вони обожнюють виділятися, тому обирають сміливі кольори й візерунки: помаранчевий, жовтий, пурпурний, горошок, смужку чи клітку. Відтак їхні образи можуть інколи мати дивний вигляд та навіть бути антитрендовими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які страхи є в кожного знаку Зодіаку. Це їх таємно лякає найбільше.

Також ми розповідали про те, в кого зі знаків Зодіаку скоро зміниться життя. Все перевернеться з ніг на голову.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
