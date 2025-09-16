Жінки яких знаків Зодіаку мають найгірший смак — зовсім не розбираються в моді

Дівчина в штанах, футболці та кардигані. Фото: Pexels

Деякі жінки стають просто іконами стилю — вони завжди модно одягнені та вражають смаком. Інші ж не просто не мають відчуття стилю, а й не цікавляться тим, аби його набути. Як зазначає астрологиня Людмила Булгакова, йдеться про представниць трьох знаків Зодіаку.

Жінки яких знаків Зодіаку мають проблеми зі смаком

Овен

Такі особистості частіше обирають те, що їм буде комфортно й зручно носити, аніж те, що матиме стильний вигляд. Саме тому їхні образи часто не мають нічого спільного з модними тенденціями. Астрологиня пояснює це тим, що жінки-Овни мають дуже рвучкий та емоційний характер, тож одяг, який сковує рухи, їм точно не підійде. Вони обожнюють джинси, спортивні штани та зручні худі.

Телець

Такі жінки не мають смаку від природи. Ба більше, вони навіть не прагнуть його набути. Жінки-Тельці впевнені, що їхня привабливість полягає не у зовнішньому вигляді, а у внутрішньому світі. Такі особистості люблять химерний одяг чи біжутерію та вважають, що чим простіше, тим краще. Для них речі не відіграють особливу роль.

Близнята

Представниці цього знаку Зодіаку часто одягаються недоречно. Вони обожнюють виділятися, тому обирають сміливі кольори й візерунки: помаранчевий, жовтий, пурпурний, горошок, смужку чи клітку. Відтак їхні образи можуть інколи мати дивний вигляд та навіть бути антитрендовими.

