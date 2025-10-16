Стоит ли волноваться, если вы не нашли пару до 30 — в сети разгорелась дискуссия

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Часто 30 лет воспринимается как негативный рубеж для тех, кто до этого времени не построил отношения. Многие люди считают, что счастья в личной жизни уже не стоит ждать. Действительно ли стоит расценивать это именно так, поспорили в сети.

Дискуссия разгорелась в соцсети Reddit.

Стоит ли волноваться из-за отсутствия отношений после 30

Одна из пользователей поделилась своей историей. Женщина отметила, что она волнуется из-за отсутствия партнера и окружающие часто напоминают ей о том, что после 30 построить отношения будет очень сложно.

"Мне сказали, что если до 30 лет никогда не было отношений или если до 35 лет не был в браке — это "красный флаг". Неважно, касается это женщины или мужчины. Не знаю... Я понимаю, что я не нужна, а мысль о том, что к 30 я буду как "мертвый груз", так и не научившись плавать, заставляет меня свернуться в клубок. Я понимаю, что должна уметь любить себя и быть довольной одиночеством, но я хочу встретить своего человека", — написала одна из пользовательниц.

Мнения людей, прокомментировавших сообщение, по этому поводу разделились. Многие отметили, что не стоит ставить себе жесткие рамки в отношении отношений:

"Вам не обязательно быть в каких-либо отношениях. Для меня "красным флагом" являются люди, которые были в долгих отношениях, и это не сработало. Не позволяйте обществу диктовать, как вам жить";

"Я не считаю тревожным сигналом, если кто-то не имел отношений, но я бы осознавала, что этот человек, возможно, не имел такого же опыта или возможности учиться, как я.... Также хочу добавить, что наш мозг продолжает развиваться до 30 лет. Я даже не знала, кто я такая, вплоть до последних пяти лет (мне 31), поэтому я никогда не буду обвинять кого-то за то, что он решил быть сам до этого времени";

"Я действительно считаю, что если вы пытаетесь сделать что-то в течение десятилетий, но это не удается, это не означает, что вы плохой человек, но, вероятно, означает, что вы делаете это неправильно";

"Я мужчина и не считаю красным флажком, если девушки раньше не были в отношениях. Однако обычно отсутствие такого опыта хотя бы частично является именно их виной. Например, одна девушка, с которой я встречался, призналась, что никогда не ходила с парнями на более чем два свидания. Другая испугалась, когда наши отношения стали серьезными. По крайней мере еще одна была чрезвычайно привередливой".

Некоторые из пользователей также подчеркнули, что отсутствие отношений до 30 лет может стать большей проблемой для мужчин. Ведь все потенциальные партнерши будут обязательно обращать на это внимание.

На самом деле психологи отмечают, что наличие или отсутствие прошлых отношений не определяет значимость человека. Обычно мысли о "неполноценности" возникают из-за стереотипов и влияния общества, а думать о создании семьи стоит не тогда, когда "нужно", а тогда, когда в вашей жизни появится достойный кандидат. И произойти это может как в 20, так и в 40 лет.

