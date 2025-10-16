Чи варто хвилюватися, якщо ви не знайшли пару до 30 — в мережі розгорілась дискусія

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Часто 30 років сприймається як негативний рубіж для тих, хто до цього часу не побудував стосунки. Багато людей вважає, що щастя в особистому житті вже годі чекати. Чи справді варто розцінювати це саме так, посперечались в мережі.

Дискусія розгорілась в соцмережі Reddit.

Чи варто хвилюватись через відсутність стосунків після 30

Одна з користувачок поділилась своєю історією. Жінка зазначила, що вона хвилюється через відсутність партнера та й оточуючі часто нагадують їй про те, що після 30 побудувати стосунки буде дуже складно.

"Мені сказали, що якщо до 30 років ніколи не було стосунків або якщо до 35 років не був у шлюбі — це "червоний прапор". Неважливо, стосується це жінки чи чоловіка. Не знаю... Я розумію, що я не потрібна, а думка про те, що до 30 я буду як "мертвий вантаж", так і не навчившись плавати, змушує мене згорнутися в клубок. Я розумію, що повинна вміти любити себе і бути задоволеною самотністю, але я хочу зустріти свою людину", — написала одна з користувачок.

Думки людей, що прокоментувати допис, з цього приводу розділилися. Багато хто зазначив, що не варто ставити собі жорсткі рамки стосовно стосунків:

"Вам не обов'язково бути в будь-яких стосунках. Для мене "червоним прапором" є люди, які були в довгих стосунках, і це не спрацювало. Не дозволяйте суспільству диктувати, як вам жити";

"Я не вважаю тривожним сигналом, якщо хтось не мав стосунків, але я б усвідомлювала, що ця людина, можливо, не мала такого ж досвіду чи можливості вчитися, як я.... Також хочу додати, що наш мозок продовжує розвиватися до 30 років. Я навіть не знала, хто я така, аж до останніх п'яти років (мені 31), тому я ніколи не звинувачуватиму когось за те, що він вирішив бути сам до цього часу";

"Я дійсно вважаю, що якщо ви намагаєтеся зробити щось протягом десятиліть, але це не вдається, це не означає, що ви погана людина, але, ймовірно, означає, що ви робите це неправильно";

"Я чоловік і не вважаю червоним прапорцем, якщо дівчата раніше не були у стосунках. Однак зазвичай відсутність такого досвіду хоча б частково є саме їхньою провиною. Наприклад, одна дівчина, з якою я зустрічався, зізналася, що ніколи не ходила з хлопцями на понад два побачення. Інша злякалася, коли наші стосунки стали серйозними. Принаймні ще одна була надзвичайно вибагливою".

Деякі з користувачів також підкреслили, що відсутність стосунків до 30 років може стати більшою проблемою для чоловіків. Адже усі потенційні партнерки обов'язково звертатимуть на це увагу.

Насправді ж психологи зазначають, що наявність чи відсутність минулих стосунків не визначає значущість людини. Зазвичай думки про "неповноцінність" виникають через стереотипи та вплив суспільства, а думати про створення родини варто не тоді, коли "потрібно", а тоді, коли у вашому житті з'явиться гідний кандидат. І статися це може як у 20, так й в 40 років.

