Фильмы, возвращающие веру в человечество — наполнят теплом и любовью

Главный герой фильма "Тайная жизнь Уолтера Митти". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы могут заставить даже в самые мрачные времена улыбнуться и поверить в добро. Они вернут веру в людей, вдохновят и наполнят теплом и любовью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Четыре лучшие фильмы, которые вдохновят

"Тайная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Главный герой фильма, Уолтер Митти, 16 лет проработал в одной компании. Вся его жизнь закручена вокруг этой работы и в один момент оказывается, что мужчина может ее потерять. Чтобы спасти организацию от сокращения, Уолтер отправляется в невероятное приключение. Он стремится сохранить свою должность и работу для других людей, а взамен находит нечто гораздо более ценное. Эта лента о жизни на полную точно вдохновит вас.

"Амели" (2001)

Эта французская комедия рассказывает об истории Амели. Она — молодая парижская официантка, которая постоянно стремится помогать другим. Девушка ставит это себе целью всей жизни. Она убеждена, что только делая добро для окружающих, удастся найти собственное счастье. Эта теплая лента точно оставит нежный отпечаток в вашем сердце.

"Форрест Гамп" (1994)

Этот фильм действительно стал культовым, ведь, пожалуй, нет человека, который бы не слышал о нем. В ленте показана история мужчины с ограниченными умственными возможностями, Форреста Гампа. Несмотря на все он полон надежды и живет просто прекрасной жизнью. Его окружают любовь, мечты, вдохновение и вера в лучшее.

"В погоне за счастьем" (2006)

Крис Гарднер был трудолюбивым и амбициозным человеком, но в один момент счастье будто отвернулось от него. Он оказался в крайне затруднительном положении и оказался на улице вместе с маленьким сыном. Несмотря на отсутствие жилья и денег, Крис не теряет веру в лучшее и прилагает все усилия, чтобы в конце концов снова встать на ноги.

Эти фильмы вдохновят вас и покажут, что никогда не стоит опускать руки. В жизни обязательно встретятся люди, которые помогут и поддержат.

Напомним, ранее мы писали о лучшем триллере 2025 года, который поражает напряженным сюжетом.

Также мы рассказывали о комедии, которая на самом деле многих испугала — ее стоит посмотреть.