Фільми, що повертають віру в людство — наповнять теплом й любов'ю

Деякі фільми можуть змусити навіть у найпохмуріші часи посміхнутись та повірити в добро. Вони повернуть віру в людей, надихнуть та наповнять теплом й любов'ю.

Чотири кращі фільми, що надихнуть

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Головний герой фільму, Волтер Мітті, 16 років пропрацював в одній компанії. Все його життя закручене навколо цієї роботи, і в один момент виявляється, що чоловік може її втратити. Аби врятувати організацію від скорочення, Волтер вирушає у неймовірну пригоду. Він прагне зберегти свою посаду та роботу для інших людей, а натомість знаходить дещо набагато цінніше. Ця стрічка про життя на повну точно надихне вас.

"Амелі" (2001)

Ця французька комедія розповідає про історію Амелі. Вона — молода паризька офіціантка, яка постійно прагне допомагати іншим. Дівчина ставить це собі за мету всього життя. Вона переконана, що лише роблячи добро для навколишніх, вдасться віднайти власне щастя. Ця тепла стрічка точно залишить ніжний відбиток у вашому серці.

"Форрест Гамп" (1994)

Цей фільм справді став культовим, адже, мабуть, немає людини, яка б не чула про нього. У стрічці показано історію чоловіка з обмеженими розумовими можливостями, Форреста Гампа. Попри все він сповнений надії та живе просто прекрасним життям. Його оточують любов, мрії, натхнення та віра в краще.

"У гонитві за щастям" (2006)

Кріс Гарднер був працьовитим та амбіційним чоловіком, але в один момент щастя ніби відвернулось від нього. Він опинився у вкрай скрутному становищі й опинився на вулиці разом з маленьким сином. Попри відсутність житла та грошей, Кріс не втрачає віру в краще й докладає усіх зусиль, аби зрештою знову стати на ноги.

Ці фільми надихнуть вас та покажуть, що ніколи не варто опускати руки. В житті обов'язково зустрінуться люди, які допоможуть і підтримають.

