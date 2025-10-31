Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология В этом заключается счастье подчиненных — 4 совета для начальников

В этом заключается счастье подчиненных — 4 совета для начальников

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 11:46
обновлено: 09:48
Как руководителю правильно мотивировать подчиненных — советы от экспертов
Девушка на работе. Фото: Pexels

От того, какой будет атмосфера в коллективе, зависит производительность работников. Психологи отмечают, что за благосостояние подчиненных напрямую отвечают руководители. Именно поэтому им стоит придерживаться нескольких советов, которые помогут мотивировать людей правильно.

Об этом пишет Inc.

Реклама
Читайте также:

Как руководителю выстроить хорошие отношения с подчиненными

Будьте честными

Лидеру стоит справедливо относиться к сотрудникам, если он хочет, чтобы ему доверяли. Кроме того, эксперты советуют найти деликатный баланс между информацией, которую вы будете раскрывать подчиненным и держать в тайне. Ведь нехватка данных о том, что происходит как в собственной компании, так и у конкурентов, является едва ли не самым большим источником стресса для работников.

Будьте предсказуемыми

Подчиненные доверяют тем руководителям, которые являются предсказуемыми. Так работники компании чувствуют уверенность в завтрашнем дне и не страдают из-за стресса. Лидеры, которые часто меняют свое мнение, заставляют чувствовать тревожность и постоянно волноваться о том, что будет дальше.

Як правильно поводитись з підлеглими
Женщина-руководитель. Фото: Pexels

Старайтесь доверять людям

Работникам важно чувствовать, что компания им доверяет. Именно поэтому специалисты не советуют руководителям использовать различные трекеры для отслеживания активности или другое программное обеспечение, которое будет контролировать работу людей. Многочисленные исследования показывают, что лучшие результаты работы имеют люди, которые чувствуют доверие руководства.

Помогите сотрудникам доверять друг другу

Не менее важно руководителю выстроить доверительные отношения между работниками. Ведь сотрудники, которые доверяют своим коллегам, чаще эффективно сотрудничают с ними. Отношения можно укрепить, приглашая подчиненных к сотрудничеству над важными проектами. Кроме того, стоит равномерно распределять их обязанности и подчеркивать заслуги.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака становятся худшими руководителями. С ними трудно найти общий язык.

Также мы рассказывали о том, какой один навык отличает руководителя от подчиненного. Именно он является фундаментом лидерства.

работа психология профессии советы руководители
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации