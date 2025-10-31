Как руководителю правильно мотивировать подчиненных — советы от экспертов

Девушка на работе. Фото: Pexels

От того, какой будет атмосфера в коллективе, зависит производительность работников. Психологи отмечают, что за благосостояние подчиненных напрямую отвечают руководители. Именно поэтому им стоит придерживаться нескольких советов, которые помогут мотивировать людей правильно.

Об этом пишет Inc.

Реклама

Читайте также:

Как руководителю выстроить хорошие отношения с подчиненными

Будьте честными

Лидеру стоит справедливо относиться к сотрудникам, если он хочет, чтобы ему доверяли. Кроме того, эксперты советуют найти деликатный баланс между информацией, которую вы будете раскрывать подчиненным и держать в тайне. Ведь нехватка данных о том, что происходит как в собственной компании, так и у конкурентов, является едва ли не самым большим источником стресса для работников.

Будьте предсказуемыми

Подчиненные доверяют тем руководителям, которые являются предсказуемыми. Так работники компании чувствуют уверенность в завтрашнем дне и не страдают из-за стресса. Лидеры, которые часто меняют свое мнение, заставляют чувствовать тревожность и постоянно волноваться о том, что будет дальше.

Женщина-руководитель. Фото: Pexels

Старайтесь доверять людям

Работникам важно чувствовать, что компания им доверяет. Именно поэтому специалисты не советуют руководителям использовать различные трекеры для отслеживания активности или другое программное обеспечение, которое будет контролировать работу людей. Многочисленные исследования показывают, что лучшие результаты работы имеют люди, которые чувствуют доверие руководства.

Помогите сотрудникам доверять друг другу

Не менее важно руководителю выстроить доверительные отношения между работниками. Ведь сотрудники, которые доверяют своим коллегам, чаще эффективно сотрудничают с ними. Отношения можно укрепить, приглашая подчиненных к сотрудничеству над важными проектами. Кроме того, стоит равномерно распределять их обязанности и подчеркивать заслуги.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака становятся худшими руководителями. С ними трудно найти общий язык.

Также мы рассказывали о том, какой один навык отличает руководителя от подчиненного. Именно он является фундаментом лидерства.