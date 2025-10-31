Як керівнику правильно мотивувати підлеглих — поради від експертів

Дівчина на роботі. Фото: Pexels

Від того, якою буде атмосфера в колективі, залежить продуктивність працівників. Психологи наголошують, що за добробут підлеглих напряму відповідають керівники. Саме тому їм варто дотримуватись кількох порад, що допоможуть мотивувати людей правильно.

Будьте чесними

Лідеру варто справедливо ставитися до співробітників, якщо він хоче, аби йому довіряли. Крім того, експерти радять знайти делікатний баланс між інформацією, яку ви будете розкривати підлеглим та тримати в таємниці. Адже брак даних про те, що відбувається як у власній компанії, так й в конкурентів, є чи не найбільшим джерелом стресу для працівників.

Будьте передбачуваними

Підлеглі довіряють тим керівникам, які є передбачуваними. Так працівники компанії відчувають впевненість у завтрашньому дні та не стресують. Лідери, які часто змінюють свою думку, змушують відчувати тривожність та постійно хвилюватись про те, що буде далі.

Намагайтеся довіряти людям

Працівникам важливо відчувати, що компанія їм довіряє. Саме тому фахівці не радять керівникам використовувати різні трекери для відстеження активності чи інше програмне забезпечення, що буде контролювати роботу людей. Численні дослідження показують, що кращі результати роботи мають люди, які відчувають довіру керівництва.

Допоможіть співробітникам довіряти один одному

Не менш важливо керівникові вибудувати довірливі стосунки між працівниками. Адже співробітники, які довіряють своїм колегам, частіше ефективно співпрацюють з ними. Стосунки можна зміцнити, запрошуючи підлеглих до співпраці над важливими проєктами. Крім того, варто рівномірно розподіляти їхні обов'язки та підкреслювати заслуги.

