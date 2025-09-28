Как одним лишь взглядом показать свои желания — ученые выяснили

Девушка с красивым взглядом. Фото: Pexels

Иногда только один взгляд человека может дать понять, чего он на самом деле хочет. Ученые отмечают, что это не следствие большого опыта общения, а навык, который при желании можно развить.

Об этом пишет Daily Mail.

Как взглядом указать на свои желания

Ученые из университета Флиндерса в Аделаиде исследовали роль визуального контакта и того, как мы понимаем других людей и реагируем на них. Выяснилось, что лучший способ показать своё желание — это посмотреть на объект, установив зрительный контакт с человеком, а затем снова посмотреть на тот же объект.

Такая последовательность и продолжительность взгляда, отмечают учёные, чаще всего расценивается как призыв о помощи. Человек, которому вы адресуете такой сигнал, точно обратит на него внимание.

"Мы выяснили, что дело не только в том, как часто кто-то смотрит на вас, или в том, что на вас бросают последний взгляд в целой последовательности движений глазами. Но и контекст таких движений делает подобное поведение коммуникативным и релевантным", — отметил автор исследования Натан Каруана.

Взгляд женщины. Фото: Pexels

Исследователи заявили, что результаты работы станут полезными тем, кто хочет эффективно общаться с другими людьми без слов. Это особенно пригодится в соревновательных видах спорта, во время военных действий или просто в шумной ситуации.

"Наши результаты помогли расшифровать одно из наших самых инстинктивных поведенческих проявлений и понять, как его можно использовать для построения более тесных связей, независимо от того, разговариваете ли вы с товарищем по команде, роботом или человеком, который общается другим образом", — сказал доктор Каруана.

Интересно, что зрительный контакт может даже помочь избавиться от надоедливых птиц. Ученые отмечают, что если постоянно держать взгляд направленным на них, это будет отпугивать.

