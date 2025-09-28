Відео
Головна Психологія Універсальний трюк — як одним поглядом показати, чого ви хочете

Універсальний трюк — як одним поглядом показати, чого ви хочете

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:30
Як одним лише поглядом показати свої бажання — вчені з'ясували
Дівчина з красивим поглядом. Фото: Pexels

Інколи лише один погляд людини може дати зрозуміти, чого вона насправді хоче. Науковці зазначають, що це не наслідок великого досвіду спілкування, а навичка, яку за бажанням можна розвинути.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Як поглядом вказати на свої бажання

Науковці з університету Фліндерса в Аделаїді досліджували роль візуального контакту та того, як ми розуміємо інших людей й реагуємо на них. З'ясувалося, що найкращий спосіб показати своє бажання — це подивитися на об'єкт, встановивши зоровий контакт із людиною, а потім знову подивитися на той самий об'єкт.

Така послідовність та тривалість погляду, зазначають вчені, найчастіше розцінюється як заклик про допомогу. Людина, якій ви адресуєте такий сигнал, точно зверне на нього увагу.

"Ми з'ясували, що справа не тільки в тому, як часто хтось дивиться на вас, чи в тому, що на вас кидають останній погляд у цілій послідовності рухів очима. Але і контекст таких рухів робить подібну поведінку комунікативною та релевантною", — зазначив автор дослідження Натан Каруана.

Як одним поглядом показати, чого ви хочете
Погляд жінки. Фото: Pexels

Дослідники заявили, що результати праці стануть корисними тим, хто хоче ефективно спілкуватися з іншими людьми без слів. Це особливо знадобиться у змагальних видах спорту, під час воєнних дій чи просто у галасливій ситуації.

"Наші результати допомогли розшифрувати один з наших найбільш інстинктивних поведінкових проявів і зрозуміти, як його можна використовувати для побудови тісніших зв'язків, незалежно від того, чи розмовляєте ви з товаришем по команді, роботом або людиною, яка спілкується іншим чином", — сказав доктор Каруана.

Цікаво, що зоровий контакт може навіть допомогти позбутись набридливих птахів. Вчені зазначають, що якщо постійно тримати погляд спрямованим на них, це буде відлякувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку вважаються найбільш занудними у спілкуванні. З ними неможливо довго говорити.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що у вас токсичне коло спілкування. Це може зруйнувати психіку.

психологія вчені поради дослідження цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
