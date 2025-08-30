Синдром сильной женщины — что это и как перестать все тянуть на себе

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Сама по себе сильная женщина — это не плохо, ведь она может о себе позаботиться, имеет собственное мнение и не будет делать то, что ей не хочется. Однако, когда все держится только на ней и нет ни одного шанса расслабиться, это уже совсем другая история. Такой синдром сильной женщины возникает по нескольким причинам.

Почему возникает синдром сильной женщины

Женщина, которая все тянет на себе, выгодна и на работе, и в личных отношениях. Она напоминает каменную стену, которая никогда не упадет. Коллеги восхищаются ее трудолюбием и ответственность, а партнер удивляется, как же она все успевает. А она не успевает, просто изо всех сил рвется, чтобы сделать то, что ей нужно. У такой женщины есть установка: "Если я не буду сильной, то все развалится".

Психологи объясняют, что такие убеждения появляются еще с детства. Классическая база для синдрома сильной женщины — эмоциональная нестабильность родителей. Если в детстве раньше пришлось повзрослеть, то в зрелом возрасте такая личность вряд ли сможет спокойно расслабиться и делегировать кому-то свои обязанности.

Убеждение женщины о том, что все на нее и никто не поможет, вызывает массу неприятных последствий. Например, хроническую тревогу, постоянную физическую усталость или трудности со сном. При этом освободиться от такого синдрома чаще всего мешает страх.

Как делегировать обязанности и расслабиться

Для того, чтобы освободиться от синдрома сильной женщины, нужно прежде всего признаться в собственной уязвимости. Стоит понять, что это не что-то вредное для вас. Признайте, что вы устали и действительно нуждаетесь в поддержке. Дайте себе право на то, чтобы останавливаться и выдыхать.

Кроме того, начните развивать в себе навыки просить о помощи и принимать ее. Для начала попробуйте довериться тем, с кем у вас близкие отношения. Если же вы чувствуете, что самостоятельно справиться не можете, не стесняйтесь обратиться к специалисту.

