Главная Психология Синдром сильной женщины — почему так трудно положиться на кого-то

Синдром сильной женщины — почему так трудно положиться на кого-то

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 18:40
Синдром сильной женщины — что это и как перестать все тянуть на себе
Расстроенная женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Почему возникает синдром сильной женщины Как делегировать обязанности и расслабиться

Сама по себе сильная женщина — это не плохо, ведь она может о себе позаботиться, имеет собственное мнение и не будет делать то, что ей не хочется. Однако, когда все держится только на ней и нет ни одного шанса расслабиться, это уже совсем другая история. Такой синдром сильной женщины возникает по нескольким причинам.

Об этом пишет Ukr.Media.

Почему возникает синдром сильной женщины

Женщина, которая все тянет на себе, выгодна и на работе, и в личных отношениях. Она напоминает каменную стену, которая никогда не упадет. Коллеги восхищаются ее трудолюбием и ответственность, а партнер удивляется, как же она все успевает. А она не успевает, просто изо всех сил рвется, чтобы сделать то, что ей нужно. У такой женщины есть установка: "Если я не буду сильной, то все развалится".

Чому деякі жінки все тягнуть на собі
Уставшая женщина. Фото: Freepik

Психологи объясняют, что такие убеждения появляются еще с детства. Классическая база для синдрома сильной женщины — эмоциональная нестабильность родителей. Если в детстве раньше пришлось повзрослеть, то в зрелом возрасте такая личность вряд ли сможет спокойно расслабиться и делегировать кому-то свои обязанности.

Убеждение женщины о том, что все на нее и никто не поможет, вызывает массу неприятных последствий. Например, хроническую тревогу, постоянную физическую усталость или трудности со сном. При этом освободиться от такого синдрома чаще всего мешает страх.

Как делегировать обязанности и расслабиться

Для того, чтобы освободиться от синдрома сильной женщины, нужно прежде всего признаться в собственной уязвимости. Стоит понять, что это не что-то вредное для вас. Признайте, что вы устали и действительно нуждаетесь в поддержке. Дайте себе право на то, чтобы останавливаться и выдыхать.

Чому деякі жінки все тягнуть на собі
Женщина работает и играет с ребенком одновременно. Фото: Freepik

Кроме того, начните развивать в себе навыки просить о помощи и принимать ее. Для начала попробуйте довериться тем, с кем у вас близкие отношения. Если же вы чувствуете, что самостоятельно справиться не можете, не стесняйтесь обратиться к специалисту.

психология женщины советы отношения женская психология
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
