Головна Психологія Синдром сильної жінки — чому так важко покластись на когось

Синдром сильної жінки — чому так важко покластись на когось

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 18:40
Синдром сильної жінки — що це та як перестати все тягнути на собі
Засмучена жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому виникає синдром сильної жінки Як делегувати обов'язки та розслабитись

Сама по собі сильна жінка — це не погано, адже вона може про себе попіклуватись, має власну думку й не буде робити те, що їй не хочеться. Однак, коли все тримається лише на ній і немає жодного шансу розслабитись, це вже геть інша історія. Такий синдром сильної жінки виникає з кількох причин.

Про це пише Ukr.Media.

Чому виникає синдром сильної жінки

Жінка, яка все тягне на собі, вигідна і на роботі, і в особистих стосунках. Вона нагадує кам'яну стіну, яка ніколи не впаде. Колеги захоплюються її працьовитістю й відповідальністю, а партнер дивується, як же вона все встигає. А вона не встигає, просто з усіх сил рветься, аби зробити те, що їй потрібно. У такої жінки є установка: "Якщо я не буду сильною, то все розвалиться".

Чому деякі жінки все тягнуть на собі
Втомлена жінка. Фото: Freepik

Психологи пояснюють, що такі переконання з'являються ще з дитинства. Класична база для синдрому сильної жінки — емоційна нестабільність батьків. Якщо в дитинстві раніше довелося подорослішати, то у зрілому віці така особистість навряд чи зможе спокійно розслабитись та делегувати комусь свої обов'язки.

Переконання жінки про те, що все на неї й ніхто не допоможе, викликає масу неприємних наслідків. Наприклад, хронічну тривогу, постійну фізичну втому чи труднощі зі сном. При цьому звільнитися від такого синдрому найчастіше заважає страх.

Як делегувати обов'язки та розслабитись

Для того, аби звільнитись від синдрому сильної жінки, потрібно насамперед зізнатися у власній вразливості. Варто зрозуміти, що це не щось шкідливе для вас. Визнайте, що ви втомились та справді потребуєте підтримки. Дайте собі право на те, щоб зупинятися та видихати.

Чому деякі жінки все тягнуть на собі
Жінка працює та грається з дитиною одночасно. Фото: Freepik

Крім того, почніть розвивати в собі навички просити про допомогу та приймати її. Для початку спробуйте довіритись тим, з ким у вас близькі стосунки. Якщо ж ви відчуваєте, що самостійно впоратись не можете, не соромтесь звернутись до фахівця.

психологія жінки поради стосунки жіноча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
