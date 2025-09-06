Как пользоваться столовыми приборами по этикету — тонкости, о которых стоит знать

Девушка ест в ресторане. Фото: Freepik

Для многих людей правила столового этикета кажутся чем-то запутанным и сложным. На самом деле понять и запомнить их совсем не сложно. Такое поведение покажет вашу воспитанность и уважение к человеку, с которым вы находитесь за одним столом.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Главные правила столового этикета

Стоит запомнить одно простое правильно, которое поможет не запутаться: два ножа, две вилки и ложка — классическая сервировка стола. Все остальные приборы будут подаваться с соответствующими блюдами, поэтому перепутать их будет сложно. Начинать пользоваться всем стоит от краев к центру. Дальше всего от тарелки лежит пара для закусок, ближе к ней — нож и вилка для основного блюда.

Закусочные вилка и нож

Ими принято есть холодные блюда и салаты. Также такие приборы подойдут для ветчины, колбасы или блинов.

Девушка держит в руках нож и вилку. Фото: Freepik

Рыбная вилка и нож

Такой прибор имеет три или четыре небольших зубца, а нож — короткое широкое лезвие. Ими удобно отделять филе рыбы от косточек. Однако если рыбу подают целой, то к ней должны поставить дополнительные принадлежности. Их следует использовать, чтобы разложить пищу из общего блюда по тарелкам.

Кофе и чай

К напиткам кроме ложек подают еще щипцы для сахара и двузубую вилку, которая предназначена для лимона. Кофейные ложки важно различать по размерам. Самая маленькая предназначена для эспрессо, а длинные — для латте или капучино.

Чем есть устрицы

Открывают устрицы специальным коротким устричным ножом. Есть их нужно маленькой вилкой с двумя или тремя зубцами. Так же с помощью маленькой вилки и щипчиков едят улиток.

Устрицы на тарелке. Фото: Pexels

Приспособления для икры

Обычно для икры подают небольшую ложечку. С ней не обязательно, но можно использовать дополнительные ножи или лопатки.

Общие тарелки

По правилам этикета из общих блюд еду необходимо перекладывать к себе на тарелку с помощью общих приборов — щипцов, вилок, ложек или лопаток. Их всегда кладут рядом с блюдом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки имеют изысканные люди. Они оставляют после себя неизгладимое впечатление.

Также мы рассказывали о том, какие главные правила этикета должна знать каждая девушка. Их легко запомнить.