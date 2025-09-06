Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Прості правила етикету — як користуватись столовими приборами

Прості правила етикету — як користуватись столовими приборами

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 12:55
Як користуватись столовими приборами за етикетом — тонкощі, про які варто знати
Дівчина їсть в ресторані. Фото: Freepik
Ключові моменти Головні правила столового етикету

Для багатьох людей правила столового етикету здаються чимось заплутаним та складним. Насправді ж зрозуміти та запам'ятати їх зовсім не складно. Така поведінка покаже вашу вихованість та повагу до людини, з якою ви знаходитесь за одним столом.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Головні правила столового етикету

Варто запам'ятати одне просте правильно, яке допоможе не заплутатись: два ножі, дві виделки та ложка — класичне сервірування столу. Всі інші прибори будуть подаватись з відповідними стравами, тому переплутати їх буде складно. Починати користуватися всім варто від країв до центру. Найдалі від тарілки лежить пара для закусок, ближче до неї — ніж і виделка для основної страви.

Реклама

Закусочні виделка і ніж

Ними заведено їсти холодні страви та салати. Також такі прибори підійдуть для шинки, ковбаси чи млинців.

Реклама
Як правильно користуватись столовими приборами
Дівчина тримає в руках ніж та виделку. Фото: Freepik

Рибна виделка та ніж

Такий прибор має три або чотири невеликі зубці, а ніж — коротке широке лезо. Ними зручно відділяти філе риби від кісточок. Однак якщо рибину подають цілою, то до неї мають поставити додаткові приладдя. Їх варто використовувати, аби розкласти їжу із загальної страви по тарілках.

Кава та чай

До напоїв крім ложок подають ще щипці для цукру і двозубу виделку, яка призначена для лимона. Кавові ложки важливо розрізняти за розмірами. Найменша призначена для еспресо, а довгі — для лате або капучино. 

Чим їсти устриці

Відкривають устриці спеціальним коротким устричним ножем. Їсти їх потрібно маленькою виделкою з двома або трьома зубцями. Так само за допомогою маленької виделки та щипчиків їдять равликів.

Головні правила столового етикету
Устриці на тарілці. Фото: Pexels

Прироби для ікри

Зазвичай для ікри подають невелику ложечку. З нею не обов'язково, але можна використовувати додаткові ножі чи лопатки.

Загальні тарілки

За правилами етикету із загальних страв їжу необхідно перекладати до себе на тарілку за допомогою загальних приборів — щипців, виделок, ложок чи лопаток. Їх завжди кладуть поруч зі стравою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички мають вишукані люди. Вони залишають по собі незабутнє враження.

Також ми розповідали про те, які головні правила етикету має знати кожна дівчина. Їх легко запам'ятати.

їжа психологія етикет поради цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації