Як користуватись столовими приборами за етикетом — тонкощі, про які варто знати

Дівчина їсть в ресторані. Фото: Freepik

Для багатьох людей правила столового етикету здаються чимось заплутаним та складним. Насправді ж зрозуміти та запам'ятати їх зовсім не складно. Така поведінка покаже вашу вихованість та повагу до людини, з якою ви знаходитесь за одним столом.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Головні правила столового етикету

Варто запам'ятати одне просте правильно, яке допоможе не заплутатись: два ножі, дві виделки та ложка — класичне сервірування столу. Всі інші прибори будуть подаватись з відповідними стравами, тому переплутати їх буде складно. Починати користуватися всім варто від країв до центру. Найдалі від тарілки лежить пара для закусок, ближче до неї — ніж і виделка для основної страви.

Реклама

Закусочні виделка і ніж

Ними заведено їсти холодні страви та салати. Також такі прибори підійдуть для шинки, ковбаси чи млинців.

Реклама

Дівчина тримає в руках ніж та виделку. Фото: Freepik

Рибна виделка та ніж

Такий прибор має три або чотири невеликі зубці, а ніж — коротке широке лезо. Ними зручно відділяти філе риби від кісточок. Однак якщо рибину подають цілою, то до неї мають поставити додаткові приладдя. Їх варто використовувати, аби розкласти їжу із загальної страви по тарілках.

Кава та чай

До напоїв крім ложок подають ще щипці для цукру і двозубу виделку, яка призначена для лимона. Кавові ложки важливо розрізняти за розмірами. Найменша призначена для еспресо, а довгі — для лате або капучино.

Чим їсти устриці

Відкривають устриці спеціальним коротким устричним ножем. Їсти їх потрібно маленькою виделкою з двома або трьома зубцями. Так само за допомогою маленької виделки та щипчиків їдять равликів.

Устриці на тарілці. Фото: Pexels

Прироби для ікри

Зазвичай для ікри подають невелику ложечку. З нею не обов'язково, але можна використовувати додаткові ножі чи лопатки.

Загальні тарілки

За правилами етикету із загальних страв їжу необхідно перекладати до себе на тарілку за допомогою загальних приборів — щипців, виделок, ложок чи лопаток. Їх завжди кладуть поруч зі стравою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички мають вишукані люди. Вони залишають по собі незабутнє враження.

Також ми розповідали про те, які головні правила етикету має знати кожна дівчина. Їх легко запам'ятати.