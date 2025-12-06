Люди чаще влюбляются зимой — почему в это время года чувства становятся крепче

Парень и девушка обнимаются. Фото: Freepik

Времена года влияют на психологическое состояние личности и способны усиливать те или иные чувства. В частности, зимой люди влюбляются чаще. Психологи отмечают, что такое стремление к романтическим отношениям можно легко объяснить.

Об этом пишет Medium.

Реклама

Читайте также:

Почему зимой хочется больше романтики

Зимние вечера для пар кажутся более романтичными. Это время, когда можно завернуться со второй половинкой в теплое одеяло, взять чашку кофе и смотреть атмосферный фильм, пока за окном падает снег. Однако для одиноких людей этот период лишь усиливает ощущение того, что рядом нет любимого человека. Именно это и является одной из причин, почему зимой люди влюбляются чаще.

Психологи объясняют, что зима действительно усиливает наши эмоции. В это время тело человека стремится к теплу и близости больше, чем в теплое время года. Темнота стимулирует выработку мелатонина — гормона, который замедляет и заставляет заземлиться. Неудивительно, что для многих людей зимние ночи кажутся идеальным временем для чувств и любви.

Кроме того, это время года — время празднования с родными. Соцсети заполнены фотографиями влюбленных пар, ярких встреч и объятий. Поэтому отсутствие второй половинки может казаться более болезненным, чем когда-либо.

Зима — это некий усилитель эмоций. Если человек находится рядом с любимым, этот период ему кажется теплее и уютнее. Если же партнера нет, то холодное время года становится еще более морозным и депрессивным. Именно поэтому зимой сердце ищет родственную душу, с которой удастся разделить тепло.

Напомним, ранее мы писали о том, какие аффирмации помогут найти любовь. Эти фразы притянут нужного человека в вашу жизнь.

Также мы рассказывали о том, как понять, хорошо ли вы знаете свою вторую половинку. Стоит лишь дать ответ на два простых вопроса.