Люди частіше закохуються взимку — чому в цю пору року почуття міцнішають

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Freepik

Пори року впливають на психологічний стан особистості та здатні підсилювати ті чи інші почуття. Зокрема, взимку люди закохуються частіше. Психологи зазначають, що таке прагнення до романтичних стосунків можна легко пояснити.

Про це пише Medium.

Реклама

Читайте також:

Чому взимку хочеться більше романтики

Зимові вечори для пар здаються більш романтичними. Це пора, коли можна загорнутися з другою половинкою в теплу ковдру, взяти горнятко кави й дивитися атмосферний фільм, поки за вікном падає сніг. Однак для самотніх людей цей період лише посилює відчуття того, що поруч немає коханої людини. Саме це і є однією з причин, чому взимку люди закохуються частіше.

Психологи пояснюють, що зима дійсно підсилює наші емоції. В цей час тіло людини прагне тепла та близькості більше, аніж у теплу пору року. Темрява стимулює вироблення мелатоніну — гормону, який уповільнює та змушує заземлитись. Не дивно, що для багатьох людей зимові ночі здаються ідеальним часом для почуттів та кохання.

Крім того, ця пора року — час святкувань з рідними. Соцмережі заповнені світлинами закоханих пар, яскравих зустрічей та обіймів. Через це відсутність другої половинки може здаватися більш болючою, ніж будь-коли.

Зима — це такий собі підсилювач емоцій. Якщо людина знаходиться поруч з коханим, цей період їй здається теплішим та затишнішим. ​​Якщо ж партнера немає, то холодна пора року стає ще більш морозною та депресивною. Саме тому взимку серце шукає споріднену душу, з якою вдасться розділити тепло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які афірмації допоможуть знайти кохання. Ці фрази притягнуть потрібну людину у ваше життя.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, чи добре ви знаєте свою другу половинку. Варто лише дати відповідь на два прості питання.