Особое пространство — как создать свое место силы дома

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:43
Как обустраивать свое место силы дома — получится пространство с особой энергетикой
Девушка медитирует в комнате. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как превратить дом в место силы

Многие представляют, что место силы — это горы, леса, вода или другие тихие и красивые места. На самом деле такое пространство можно сделать даже дома. Стоит лишь знать несколько правил, которые помогут создать уютное место для вдохновения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Как превратить дом в место силы

Место силы может стать особым энергетическим центром. Это то пространство, где легче думать и генерировать новые идеи. Оно вдохновляет и успокаивает. Не обязательно выделять для этого целую комнату — хватит небольшого места, главное подобрать его правильно. Обратите внимание на такие признаки:

  • в нем всегда хорошо и уютно;
  • в стрессовые моменты вы автоматически тянетесь туда;
  • там усталость будто исчезает;
  • к вам приходит вдохновение в этом месте;
  • другие его не очень любят, но вас оно привлекает.
Як зробити своє місце сили вдома
Девушка сидит на диване. Фото: Freepik

После того как вы определите самое комфортное место, начните его обустраивать. Для начала наполните вещами, запахами и текстурами, которые будут вас успокаивать и вдохновлять. Можно добавить следующее:

  • свечи, различные эфирные масла или аромапалочки;
  • растения, цветы или ветви с любимого дерева;
  • фото близких и любимые книги;
  • плед, кресло, подушка или коврик.

После создания места силы важно поддерживать его энергетику. Если пространство начнет ассоциироваться у вас с рутиной или стрессом, то его сила исчезнет. Поэтому стоит его регулярно очищать не только физически, но и энергетически.

Напомним, ранее мы писали о том, куда в доме не стоит вешать часы. Это может притянуть негативную энергетику.

Также мы рассказывали о худших местах для хранения ключей от дома. Из-за этого многих постигают неудачи.

психология советы дом энергетика вдохновение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
