Як облаштовувати своє місце сили вдома — вийде простір з особливою енергетикою

Особливий простір — як створити своє місце сили вдома
Багато хто уявляє, що місце сили — це гори, ліси, вода чи інші тихі й красиві місця. Насправді ж такий простір можна зробити навіть вдома. Варто лише знати кілька правил, що допоможуть створити затишне місце для натхнення.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як перетворити дім на місце сили
Місце сили може стати особливим енергетичним центром. Це той простір, де легше думати та генерувати нові ідеї. Він надихає й заспокоює. Не обов'язково виділяти для цього цілу кімнату — вистачить невеличкого місця, головне підібрати його правильно. Зверніть увагу на такі ознаки:
- в ньому завжди добре і затишно;
- у стресові моменти ви автоматично тягнетесь туди;
- там втома ніби зникає;
- до вас приходить натхнення в цьому місці;
- інші його не дуже люблять, але вас воно приваблює.
Після того як ви визначите найкомфортніше місце, почніть його облаштовувати. Для початку наповніть речами, запахами та текстурами, які будуть вас заспокоювати та надихати. Можна додати таке:
- свічки, різні ефірні олії чи аромапалички;
- рослини, квіти або ж гілки з улюбленого дерева;
- фото близьких та улюблені книги;
- плед, крісло, подушка чи килимок.
Після створення місця сили важливо підтримувати його енергетику. Якщо простір почне асоціюватись у вас з рутиною чи стресом, то його сила зникне. Відтак варто його регулярно очищати не лише фізично, а й енергетично.
