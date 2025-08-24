Відео
Головна Психологія Особливий простір — як створити своє місце сили вдома

Особливий простір — як створити своє місце сили вдома

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 18:43
Як облаштовувати своє місце сили вдома — вийде простір з особливою енергетикою
Дівчина медитує в кімнаті. Фото: Freepik
Ключові моменти Як перетворити дім на місце сили

Багато хто уявляє, що місце сили — це гори, ліси, вода чи інші тихі й красиві місця. Насправді ж такий простір можна зробити навіть вдома. Варто лише знати кілька правил, що допоможуть створити затишне місце для натхнення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як перетворити дім на місце сили

Місце сили може стати особливим енергетичним центром. Це той простір, де легше думати та генерувати нові ідеї. Він надихає й заспокоює. Не обов'язково виділяти для цього цілу кімнату — вистачить невеличкого місця, головне підібрати його правильно. Зверніть увагу на такі ознаки:

  • в ньому завжди добре і затишно;
  • у стресові моменти ви автоматично тягнетесь туди;
  • там втома ніби зникає;
  • до вас приходить натхнення в цьому місці;
  • інші його не дуже люблять, але вас воно приваблює. 
Як зробити своє місце сили вдома
Дівчина сидить на дивані. Фото: Freepik

Після того як ви визначите найкомфортніше місце, почніть його облаштовувати. Для початку наповніть речами, запахами та текстурами, які будуть вас заспокоювати та надихати. Можна додати таке:

  • свічки, різні ефірні олії чи аромапалички;
  • рослини, квіти або ж гілки з улюбленого дерева;
  • фото близьких та улюблені книги;
  • плед, крісло, подушка чи килимок.

Після створення місця сили важливо підтримувати його енергетику. Якщо простір почне асоціюватись у вас з рутиною чи стресом, то його сила зникне. Відтак варто його регулярно очищати не лише фізично, а й енергетично.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди в будинку не варто вішати годинник. Це може притягнути негативну енергетику.

Також ми розповідали про найгірші місця для зберігання ключів від будинку. Через це багатьох спіткають невдачі.

психологія поради будинок енергетика натхнення
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
