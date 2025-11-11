Как не попасть на крючок нарцисса, психопата или эмпата — это худшие типы мужчин

Мужчина идет рядом с женщиной. Фото: Freepik

От некоторых мужчин стоит бежать еще в самом начале отношений. Они могут разрушить психику женщины и сделать ее жизнь невыносимой. Психологи отмечают, что наиболее опасными являются три типа партнеров.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Худшие типы мужчин

Нарцисс

Такие мужчины всегда и больше всего восхищаются собой. При этом они часто подчеркивают, что это якобы слова других людей. Например, такой партнер может часами рассказывать о том, каким замечательным человеком его считают на работе или как сильно славят его друзья. Строить отношения с нарциссом не стоит, ведь такой мужчина способен эмоционально истощить женщину и повлиять на снижение ее самооценки. Нарцисс часто пытается самоутвердиться, унижая тех, кто рядом с ним. К тому же он никогда в жизни не признает собственную ошибку.

Мужчина смеется. Фото: Pexels

Психопат

Психопаты умело манипулируют другими и часто равнодушны к чужой боли и страданиям. Рядом с таким мужчиной женщина будет чувствовать себя пустым местом и постоянно сомневаться в собственных чувствах. Чтобы распознать мужчину-психопата, обратите внимание на отсутствие эмпатии, манипулятивное и раздражительное поведение. Такие мужчины не способны искренне сопереживать и часто манипулируют другими людьми, чтобы получить выгоду для себя.

Эмпат

Многие считают, что эмпатия — хорошая черта характера и это действительно так, однако бывают исключения. Во всем должна быть мера и иногда эмпатия партнера будет только вредить женщине, которая с ним в отношениях. Такие мужчины хотят, чтобы их постоянно хвалили, поддерживали и успокаивали. Они склонны сопереживать другим, однако так же чрезмерно волнуются о собственных чувствах. Они ставят себя на первое место и часто из-за этого игнорируют боль второй половинки. Такие личности используют эмоциональный интеллект для манипуляций и контроля.

Напомним, ранее мы писали о том, как найти подход к разным типам мужчин. Только так удастся построить счастливые отношения.

Также мы рассказывали о том, какой тип мужчин лучший для создания семьи. Это надежные и любящие партнеры.