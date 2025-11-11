Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Нарцис, психопат та емпат — як розпізнати таких чоловіків

Нарцис, психопат та емпат — як розпізнати таких чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 12:44
Оновлено: 09:28
Як не потрапити на гачок нарциса, психопата чи емпата — це найгірші типи чоловіків
Чоловік йде поруч з жінкою. Фото: Freepik

Від деяких чоловіків варто тікати ще на самому початку стосунків. Вони можуть зруйнувати психіку жінки та зробити її життя нестерпним. Психологи зазначають, що найбільш небезпечними є три типи партнерів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Найгірші типи чоловіків

Нарцис

Такі чоловіки завжди та понад усе захоплюються собою. При цьому вони часто наголошують, що це нібито слова інших людей. Наприклад, такий партнер може годинами розповідати про те, якою чудовою людиною його вважають на роботі чи як сильно славлять його друзі. Будувати стосунки з нарцисом не варто, адже такий чоловік здатен емоційно виснажити жінку та вплинути на зниження її самооцінки. Нарцис часто намагається самоствердитись, принижуючи тих, хто поруч з ним. До того ж він ніколи в житті не визнає власну помилку.

Як розпізнати нарциса, психопата чи емпата
Чоловік сміється. Фото: Pexels

Психопат

Психопати вміло маніпулюють іншими та часто байдужі до чужого болю і страждань. Поруч з таким чоловіком жінка буде відчувати себе пустим місцем та постійно сумніватиметься у власних почуттях. Щоб розпізнати чоловіка-психопата, зверніть увагу на відсутність емпатії, маніпулятивну та дратівливу поведінку. Такі чоловіки не здатні щиро співпереживати та часто маніпулюють іншими людьми, аби отримати вигоду для себе.

Емпат

Багато хто вважає, що емпатія — хороша риса характеру й це дійсно так, однак бувають винятки. У всьому має бути міра й інколи емпатія партнера лише шкодитиме жінці, яка з ним у стосунках. Такі чоловіки прагнуть, аби їх постійно хвалили, підтримували та заспокоювали. Вони схильні співпереживати іншим, однак так само надміру хвилюються про власні почуття. Вони ставлять себе на перше місце та часто через це ігнорують біль другої половинки. Такі особистості використовують емоційний інтелект для маніпуляцій та контролю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знайти підхід до різних типів чоловіків. Лише так вдасться побудувати щасливі стосунки.

Також ми розповідали про те, який тип чоловіків найкращий для створення сім'ї. Це надійні та люблячі партнери.

психологія цікаві факти чоловіки емпатія стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації