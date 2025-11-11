Як не потрапити на гачок нарциса, психопата чи емпата — це найгірші типи чоловіків

Чоловік йде поруч з жінкою. Фото: Freepik

Від деяких чоловіків варто тікати ще на самому початку стосунків. Вони можуть зруйнувати психіку жінки та зробити її життя нестерпним. Психологи зазначають, що найбільш небезпечними є три типи партнерів.

Найгірші типи чоловіків

Нарцис

Такі чоловіки завжди та понад усе захоплюються собою. При цьому вони часто наголошують, що це нібито слова інших людей. Наприклад, такий партнер може годинами розповідати про те, якою чудовою людиною його вважають на роботі чи як сильно славлять його друзі. Будувати стосунки з нарцисом не варто, адже такий чоловік здатен емоційно виснажити жінку та вплинути на зниження її самооцінки. Нарцис часто намагається самоствердитись, принижуючи тих, хто поруч з ним. До того ж він ніколи в житті не визнає власну помилку.

Психопат

Психопати вміло маніпулюють іншими та часто байдужі до чужого болю і страждань. Поруч з таким чоловіком жінка буде відчувати себе пустим місцем та постійно сумніватиметься у власних почуттях. Щоб розпізнати чоловіка-психопата, зверніть увагу на відсутність емпатії, маніпулятивну та дратівливу поведінку. Такі чоловіки не здатні щиро співпереживати та часто маніпулюють іншими людьми, аби отримати вигоду для себе.

Емпат

Багато хто вважає, що емпатія — хороша риса характеру й це дійсно так, однак бувають винятки. У всьому має бути міра й інколи емпатія партнера лише шкодитиме жінці, яка з ним у стосунках. Такі чоловіки прагнуть, аби їх постійно хвалили, підтримували та заспокоювали. Вони схильні співпереживати іншим, однак так само надміру хвилюються про власні почуття. Вони ставлять себе на перше місце та часто через це ігнорують біль другої половинки. Такі особистості використовують емоційний інтелект для маніпуляцій та контролю.

