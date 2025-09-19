Видео
Характер может усиливать хроническую боль — ученые доказали

Характер может усиливать хроническую боль — ученые доказали

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:30
Какая черта характера может провоцировать и усиливать хроническую боль — ответ ученых
У женщины болит голова. Фото: Pexels

Ученые обнаружили, что на физическое состояние может влиять психика и эмоции личности. Так, некоторые черты характера сказываются на том, как человек преодолевает хроническую боль. Одни качества усиливают это ощущение, а другие — наоборот помогают преодолеть его.

Исследование об этом опубликовали в журнале Psychology & Health.

Как качества характера влияют на ощущение боли

Учёные провели исследование, чтобы выяснить, как именно эмоциональное состояние влияет на восприятие и преодоление хронической боли. Оказалось, что внутренние установки являются едва ли не главным фактором в восприятии болевых симптомов. Ученые следили за 531 человеком с неонкологической и нетравматической хронической болью и 515 здоровыми участниками. Чаще всего их беспокоили мигрень, боли в спине и артрит.

Як якості характеру можуть впливати на хронічний біль
Мужчина плохо себя чувствует. Фото: Pexels

Оказалось, что люди, которым присущ социальный перфекционизм, острее переживают хроническую боль. Часто такие личности ставят перед собой недостижимые цели и стремятся полностью соответствовать ожиданиям окружающих. Это только усиливает стресс и препятствует физическому и психологическому выздоровлению. Ученые утверждают, что психологическая поддержка может быть неотъемлемой частью комплексного лечения хронической боли.

При этом, как показало исследование, самосострадание помогает лучше преодолевать боль. Те личности, которые проявляют больше сострадания к себе, лучше чувствуют себя как морально, так и физически. Недостаток такого качества характера ухудшает состояние человека, ведь он постоянно боится быть осужденным или чрезмерно себя критикует. Также такие личности живут с постоянным чувством вины, из-за чего не могут чувствовать себя уверенными в себе.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили еще один тип личности. Такие люди отличаются от всех.

Также мы рассказывали о том, как осанка способна влиять на характер человека. Ученые объяснили такой феномен.

