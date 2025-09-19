Відео
Головна Психологія Характер може посилювати хронічний біль — науковці довели

Характер може посилювати хронічний біль — науковці довели

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 12:30
Яка риса характеру може провокувати й посилювати хронічний біль — відповідь вчених
У жінки болить голова. Фото: Pexels

Науковці виявили, що на фізичний стан може впливати психіка та емоції особистості. Так, деякі риси характеру позначаються на тому, як людина долає хронічний біль. Одні якості посилюють це відчуття, а інші — навпаки допомагають подолати його.

Дослідження про це опублікували в журналі Psychology & Health.

Читайте також:

Як якості характеру впливають на відчуття болю

Вчені провели дослідження, аби з'ясувати, як саме емоційний стан впливає на сприйняття та подолання хронічного болю. Виявилося, що внутрішні установки є чи не головним чинником у сприйнятті больових симптомів. Науковці стежили за 531 людиною з неонкологічним і нетравматичним хронічним болем та 515 здоровими учасниками. Найчастіше їх турбували мігрень, болі у спині та артрит.

Як якості характеру можуть впливати на хронічний біль
Чоловік погано почувається. Фото: Pexels

Виявилося, що люди, яким притаманний соціальний перфекціонізм, гостріше переживають хронічний біль. Часто такі особистості ставлять перед собою недосяжні цілі та прагнуть повністю відповідати очікування оточення. Це лише посилює стрес та перешкоджає фізичному й психологічному одужанню. Науковці стверджують, що психологічна підтримка може бути невіддільною частиною комплексного лікування хронічного болю.

При цьому, як показало дослідження, самоспівчуття допомагає краще долати біль. Ті особистості, які виявляють більше співчуття до себе, краще почуваються як морально, так й фізично. Брак такої якості характеру погіршує стан людини, адже вона постійно боїться бути засудженою чи надмірно себе критикує. Також такі особистості живуть з постійним відчуттям провини, через що не можуть почуватись впевненими в собі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці виявили ще один тип особистості. Такі люди відрізняються від усіх.

Також ми розповідали про те, як постава здатна впливати на характер людини. Вчені пояснили такий феномен.

психологія вчені характер цікаві факти біль
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
