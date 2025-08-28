Як по поставі зрозуміти характер людини — пояснили психологи

Дівчина з прямою спиною. Фото: Freepik

Про характер людини та тип її особистості може багато чого розповісти постава. Це виявили науковці під час проведення нового дослідження. Так, тіло передає важливі сигнали ще до того, як людина почне говорити, а її хода чи постава може свідчити про сприйняття власного статусу та інших людей.

Що постава розкаже про характер людини

У дослідженні взяли участь понад 600 людей. Науковці вивчали їхню поставу, аби з'ясувати, що вона може розповісти про характер людини. Зокрема, учасникам запропонували прийняти домінантну або підпорядковану позу. У позі домінування люди стояли прямо, відкидаючи спину назад, а стегна вперед. А в позі підпорядкування більшість нахилялася вперед та сутулилася.

Психологи зазначають, що є й інші зв'язки між тілом і емоціями. Наприклад, підняття кулаків сигналізує гнів, а відкидання тулуба назад — страх. Ці закономірності створюють таке собі "меню" сигналів. Це допомагає оцінювати інших людей без слів.

Ще один цікавий факт, який виявили під час дослідження — люди з прямою поставою демонстрували вищі показники рис, пов'язаних із психопатичними схильностями. Експерти оцінили маніпулятивність, схильність до змагань та віру в існування соціальних ієрархій таких людей, аби вивчити це детальніше. Виявилося, що для деяких домінантних особистостей перебування на "нижчих щаблях" соціальної піраміди може бути просто нестерпним.

Як зазначають у дослідженні, люди з нижчими показниками рис, пов'язаних із домінуванням, демонстрували ширший діапазон поз. Вони могли змінювати їх залежно від ситуації. Психологи переконані, що така гнучкість постави відображає меншу підтримку конкурентних поглядів на життя.

