Как по осанке понять характер человека — объяснили психологи

О характере человека и типе его личности может многое рассказать осанка. Это обнаружили ученые во время проведения нового исследования. Так, тело передает важные сигналы еще до того, как человек начнет говорить, а его походка или осанка может свидетельствовать о восприятии собственного статуса и других людей.

Что осанка расскажет о характере человека

В исследовании приняли участие более 600 человек. Ученые изучали их осанку, чтобы выяснить, что она может рассказать о характере человека. В частности, участникам предложили принять доминантную или подчиненную позу. В позе доминирования люди стояли прямо, откидывая спину назад, а бедра вперед. А в позе подчинения большинство наклонялось вперед и сутулилось.

Психологи отмечают, что есть и другие связи между телом и эмоциями. Например, поднятие кулаков сигнализирует гнев, а откидывание туловища назад — страх. Эти закономерности создают некое "меню" сигналов. Это помогает оценивать других людей без слов.

Еще один интересный факт, который обнаружили в ходе исследования — люди с прямой осанкой демонстрировали более высокие показатели черт, связанных с психопатическими склонностями. Эксперты оценили манипулятивность, склонность к соревнованиям и веру в существование социальных иерархий таких людей, чтобы изучить это подробнее. Оказалось, что для некоторых доминантных личностей пребывание на "низших ступенях" социальной пирамиды может быть просто невыносимым.

Как отмечают в исследовании, люди с более низкими показателями черт, связанных с доминированием, демонстрировали более широкий диапазон поз. Они могли менять их в зависимости от ситуации. Психологи убеждены, что такая гибкость осанки отражает меньшую поддержку конкурентных взглядов на жизнь.

