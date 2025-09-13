Смысл в жизни — ученые выяснили, что поможет его найти

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Многие пытаются найти смысл жизни годами, но так и не могут этого сделать. Ученые решили выяснить, что поможет лучше понять себя и отыскать собственное предназначение.

Исследование опубликовали в журнале People and Nature.

Что поможет найти смысл в жизни

В ходе исследования ученые опросили 158 финнов двух возрастных категорий: 15-24 лет и старше 60 лет. Как отмечается в материале, на ментальное здоровье человека положительно влияют природа и животные.

"Хотя между различными возрастными группами были некоторые различия в том, как они проводили время на природе и в каких местах, у них также было много общего опыта", — отметил соавтор исследования Йоха Ярекари.

Ученые отмечают, что спокойнее человека делают простые вещи: поездки за город, прогулки у озера или общение с животными. Это помогает лучше понимать себя и мир. К тому же это очень простой способ избавиться от стресса и волнений. Прогулки в лесу или проведение времени с собакой, например, могут добавить в жизнь глубину и помочь найти тот самый смысл.

"Связь с природой важна для людей, на уровне идентичности и часто лежит в основе нашей жизни", — подытожил Ярекари.

При этом для разных поколений природа выполняет разные функции. Например, люди старшего возраста любят на природе проводить время с семьей. Именно это помогает им чувствовать особую связь. А вот молодежь расценивает природу как место силы, где можно побыть наедине с собой и подумать.

