Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
Главная Психология Как найти свой смысл жизни — ученые раскрыли секрет

Как найти свой смысл жизни — ученые раскрыли секрет

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 17:50
Смысл в жизни — ученые выяснили, что поможет его найти
Девушка улыбается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Что поможет найти смысл в жизни

Многие пытаются найти смысл жизни годами, но так и не могут этого сделать. Ученые решили выяснить, что поможет лучше понять себя и отыскать собственное предназначение.

Исследование опубликовали в журнале People and Nature.

Реклама
Читайте также:

Что поможет найти смысл в жизни

В ходе исследования ученые опросили 158 финнов двух возрастных категорий: 15-24 лет и старше 60 лет. Как отмечается в материале, на ментальное здоровье человека положительно влияют природа и животные.

"Хотя между различными возрастными группами были некоторые различия в том, как они проводили время на природе и в каких местах, у них также было много общего опыта", — отметил соавтор исследования Йоха Ярекари.

Як знайти свій сенс в житті
Счастливая девушка. Фото: Pexels

Ученые отмечают, что спокойнее человека делают простые вещи: поездки за город, прогулки у озера или общение с животными. Это помогает лучше понимать себя и мир. К тому же это очень простой способ избавиться от стресса и волнений. Прогулки в лесу или проведение времени с собакой, например, могут добавить в жизнь глубину и помочь найти тот самый смысл.

"Связь с природой важна для людей, на уровне идентичности и часто лежит в основе нашей жизни", — подытожил Ярекари.

При этом для разных поколений природа выполняет разные функции. Например, люди старшего возраста любят на природе проводить время с семьей. Именно это помогает им чувствовать особую связь. А вот молодежь расценивает природу как место силы, где можно побыть наедине с собой и подумать.

Напомним, ранее мы писали о том, когда на самом деле человек становится сознательным. Ученые удивили ответом.

Также мы рассказывали о том, что ученые обнаружили еще один тип личности. Это смутило многих.

психология природа советы исследование интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации