Головна Психологія Як знайти свій сенс життя — вчені розкрили секрет

Як знайти свій сенс життя — вчені розкрили секрет

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 17:50
Сенс в житті — вчені з'ясували, що допоможе його знайти
Дівчина посміхається. Фото: Pexels
Ключові моменти Що допоможе знайти сенс в житті

Багато хто намагається знайти сенс життя роками, але так й не може цього зробити. Науковці вирішили з'ясувати, що допоможе краще зрозуміти себе та відшукати власне призначення.

Дослідження опублікували в журналі People and Nature.

Що допоможе знайти сенс в житті

Під час дослідження науковці опитали 158 фінів двох вікових категорій: 15-24 років та старше 60 років. Як зазначається у матеріалі, на ментальне здоров'я людини позитивно впливають природа та тварини.

"Хоча між різними віковими групами були деякі відмінності в тому, як вони проводили час на природі й в яких місцях, у них також було багато спільного досвіду", — зазначив співавтор дослідження Йоха Ярекарі.

Як знайти свій сенс в житті
Щаслива дівчина. Фото: Pexels

Вчені зазначають, що спокійнішими людину роблять прості речі: поїздки за місто, прогулянки біля озера чи спілкування з тваринами. Це допомагає краще розуміти себе та світ. До того ж це дуже простий спосіб позбутись стресу й хвилювань. Прогулянки в лісі чи проведення часу з собакою, наприклад, можуть додати в життя глибину та допомогти віднайти той самий сенс.

"Зв'язок з природою важливий для людей, на рівні ідентичності і часто лежить в основі нашого життя", — підсумував Ярекарі.

При цьому для різних поколінь природа виконує різні функції. Наприклад, люди старшого віку люблять на природі проводити час із сім'єю. Саме це допомагає їм відчувати особливий зв'язок. А от молодь розцінює природу як місце сили, де можна побути наодинці з собою та подумати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли насправді людина стає свідомою. Вчені здивували відповіддю.

Також ми розповідали про те, що вчені виявили ще один тип особистості. Це збентежило багатьох.

психологія природа поради дослідження цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
