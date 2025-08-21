Как по-украински ответить на чихание — большинство говорит неправильно

Девушка чихает. Фото: Pexels

Большинство людей всегда отвечает "Будь здоров", когда рядом кто-то чихает. Однако употребление такой фразы в украинском языке является неправильным.

Что на самом деле нужно говорить, объяснила кандидат филологических наук Олеся Сулима.

Что ответить, когда человек чихает

С точки зрения правописания, правильным обращением будут варианты "Будь здоровий" или "Будь здорова". Это объясняется тем, что такие слова — это пожелание здоровья, а вот если вы хотите попрощаться с человеком, то можно сказать "Будь здоров".

По словам Сулимы, традиция желать здоровья, когда человек чихает, появилась еще во времена античности. Тогда люди верили, что чихание нужно было "должным образом встретить", ведь это происходило из головы. Европейцы же начали использовать фразу "Будь здоров" тогда, когда свирепствовала чума. Чихание человека могло указывать на болезнь, поэтому эти слова были призваны пожелать лучшего. А вот в украинской традиции, как объясняет ученая, такая форма вежливости появилась после христианизации.

Парень чихает. Фото: Pexels

"Бог вдохнул жизнь в Адама, а затем сделал первого человека смертным: Адам чихнул и выдохнул жизнь. Считалось, что чихнуть можно только раз в жизни — перед смертью. Позже Иаков, чихнув, попросил Бога не забирать жизнь, после чего люди больше не умирали и стали желать друг другу здоровья после чихания", — отмечает Сулима.

Она также добавляет, что в украинском языке бытуют и такие варианты ответа на чихание:

"Здоровенькі були!";

"Будь здоровий, як вода!";

"Здоров'я вам!";

"Хай Бог милує!".

Женщина чихает. Фото: Pexels

Кроме того, многие верят в то, что чихание предвещает какое-то событие или может быть знаком. Поэтому до сих пор можно услышать фразу "Правду говорит", если собеседник чихнул во время слов человека.

