Як відреагувати на чхання — що потрібно сказати

Як відреагувати на чхання — що потрібно сказати

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 11:45
Як українською відповісти на чхання — більшість каже не правильно
Дівчина пчихає. Фото: Pexels
Ключові моменти Що відповісти, коли людина чхає

Більшість людей завжди відповідає "Будь здоров", коли поруч хтось чхає. Однак вживання такої фрази в українській мові є неправильним.

Що насправді потрібно говорити, пояснила кандидатка філологічних наук Олеся Сулима.

Читайте також:

Що відповісти, коли людина чхає

З погляду правопису, правильним зверненням будуть варіанти "Будь здоровий" чи "Будь здорова". Це пояснюється тим, що такі слова — це побажання здоров'я, а от якщо ви хочете попрощатись з людиною, то можна сказати "Будь здоров".

За словами Сулими, традиція бажати здоров'я, коли людина чхає, з'явилась ще за часів античності. Тоді люди вірили, що чхання потрібно було "належно зустріти", адже це походило з голови. Європейці ж почали використовувати фразу "Будь здоровий" тоді, коли лютувала чума. Чхання людини могло вказувати на хворобу, тож ці слова були покликані побажати кращого. А от в українській традиції, як пояснює науковиця, така форма ввічливості з'явилася після християнізації.

Що сказати, коли людина пчихає
Хлопець пчихає. Фото: Pexels

"Бог вдихнув життя в Адама, а потім зробив першу людину смертною: Адам чхнув і видихнув життя. Вважалося, що чхнути можна лише раз у житті — перед смертю. Пізніше Яків, чхнувши, попросив Бога не забирати життя, після чого люди більше не помирали і стали бажати одне одному здоров'я після чхання", — зазначає Сулима.

Вона також додає, що в українській мові побутують й такі варіанти відповіді на чхання:

  • "Здоровенькі були!";
  • "Будь здоровий, як вода!";
  • "Здоров'я вам!";
  • "Хай Бог милує!".
Що сказати, коли людина пчихає
Жінка чхає. Фото: Pexels

Крім того, багато хто вірить в те, що чхання віщує якусь подію чи може бути знаком. Тож досі можна почути фразу "Правду каже", якщо співрозмовник чхнув під час слів людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази варто говорити під час суперечки. Вони допоможуть вийти з конфлікту переможцем.

Також ми розповідали про те, які фрази краще ніколи не говорити військовому. Вони можуть завдати болю.

психологія українська мова поради цікаві факти фраза
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
