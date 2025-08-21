Дівчина пчихає. Фото: Pexels

Більшість людей завжди відповідає "Будь здоров", коли поруч хтось чхає. Однак вживання такої фрази в українській мові є неправильним.

Що насправді потрібно говорити, пояснила кандидатка філологічних наук Олеся Сулима.

Що відповісти, коли людина чхає

З погляду правопису, правильним зверненням будуть варіанти "Будь здоровий" чи "Будь здорова". Це пояснюється тим, що такі слова — це побажання здоров'я, а от якщо ви хочете попрощатись з людиною, то можна сказати "Будь здоров".

За словами Сулими, традиція бажати здоров'я, коли людина чхає, з'явилась ще за часів античності. Тоді люди вірили, що чхання потрібно було "належно зустріти", адже це походило з голови. Європейці ж почали використовувати фразу "Будь здоровий" тоді, коли лютувала чума. Чхання людини могло вказувати на хворобу, тож ці слова були покликані побажати кращого. А от в українській традиції, як пояснює науковиця, така форма ввічливості з'явилася після християнізації.

Хлопець пчихає. Фото: Pexels

"Бог вдихнув життя в Адама, а потім зробив першу людину смертною: Адам чхнув і видихнув життя. Вважалося, що чхнути можна лише раз у житті — перед смертю. Пізніше Яків, чхнувши, попросив Бога не забирати життя, після чого люди більше не помирали і стали бажати одне одному здоров'я після чхання", — зазначає Сулима.

Вона також додає, що в українській мові побутують й такі варіанти відповіді на чхання:

"Здоровенькі були!";

"Будь здоровий, як вода!";

"Здоров'я вам!";

"Хай Бог милує!".

Жінка чхає. Фото: Pexels

Крім того, багато хто вірить в те, що чхання віщує якусь подію чи може бути знаком. Тож досі можна почути фразу "Правду каже", якщо співрозмовник чхнув під час слів людини.

