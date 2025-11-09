Черты характера настоящего лидера — эксперт ответил, каким он должен быть

Эксперт назвал 5 черт настоящего руководителя — основа лидерства
Стать лидером стремятся многие, однако хороший руководитель должен обладать определенными качествами характера. Именно они позволяют ему удачно управлять людьми, организовывать процесс и достигать успеха.
Об этом для РБК-Україна рассказал эксперт по психологии предпринимательства, юрист и ученый Константин Круглов.
Какие качества имеет настоящий лидер
Умение управлять собой
Как отмечает эксперт, это одна из основных черт характера, которая отличает лидера. Такие люди умеют брать себя в руки и справляться с самыми сложными задачами. Они не теряют ясность мысли даже в стрессовых условиях.
Честность и последовательность
Хороший лидер должен быть честным и последовательным. Если слова расходятся с действиями, то подчиненные быстро потеряют доверие к такому руководителю. Люди чувствуют искренность лидера и его истинные намерения.
Анализ результата
Настоящий лидер умеет анализировать свои проигрыши и неудачи. При этом он также всегда празднует свои достижения. Такой человек трезво оценивает собственные силы и не перекладывает ответственность за свой результат на других.
Умение сочетать рациональное и человечное
Настоящий лидер знает, как сочетать эмпатию и при этом сохранять твердость в своих решениях. Он ценит разные взгляды, умеет слушать оппонентов и признавать, когда кто-то прав.
Научиться делегировать обязанности
Хороший руководитель не тянет все на себе. Он умеет делегировать часть обязанностей и доверяет команде. Такие личности понимают, что настоящее лидерство — это не соревнование за власть, а искусство организовывать процесс.
Напомним, ранее мы писали о том, почему многие люди не стремятся быть руководителями. Все объясняют шесть слов.
Также мы рассказывали о том, как руководителю сделать подчиненных счастливыми. Психологи дали несколько советов.
Читайте Новини.LIVE!