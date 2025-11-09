Черты характера настоящего лидера — эксперт ответил, каким он должен быть

Руководитель держит в руках бумаги. Фото: Pexels

Стать лидером стремятся многие, однако хороший руководитель должен обладать определенными качествами характера. Именно они позволяют ему удачно управлять людьми, организовывать процесс и достигать успеха.

Об этом для РБК-Україна рассказал эксперт по психологии предпринимательства, юрист и ученый Константин Круглов.

Какие качества имеет настоящий лидер

Умение управлять собой

Как отмечает эксперт, это одна из основных черт характера, которая отличает лидера. Такие люди умеют брать себя в руки и справляться с самыми сложными задачами. Они не теряют ясность мысли даже в стрессовых условиях.

Честность и последовательность

Хороший лидер должен быть честным и последовательным. Если слова расходятся с действиями, то подчиненные быстро потеряют доверие к такому руководителю. Люди чувствуют искренность лидера и его истинные намерения.

Руководитель общается с подчиненными. Фото: Pexels

Анализ результата

Настоящий лидер умеет анализировать свои проигрыши и неудачи. При этом он также всегда празднует свои достижения. Такой человек трезво оценивает собственные силы и не перекладывает ответственность за свой результат на других.

Умение сочетать рациональное и человечное

Настоящий лидер знает, как сочетать эмпатию и при этом сохранять твердость в своих решениях. Он ценит разные взгляды, умеет слушать оппонентов и признавать, когда кто-то прав.

Научиться делегировать обязанности

Хороший руководитель не тянет все на себе. Он умеет делегировать часть обязанностей и доверяет команде. Такие личности понимают, что настоящее лидерство — это не соревнование за власть, а искусство организовывать процесс.

