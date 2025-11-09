Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Эксперт назвал 5 черт настоящего руководителя — основа лидерства

Эксперт назвал 5 черт настоящего руководителя — основа лидерства

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 15:00
обновлено: 12:46
Черты характера настоящего лидера — эксперт ответил, каким он должен быть
Руководитель держит в руках бумаги. Фото: Pexels

Стать лидером стремятся многие, однако хороший руководитель должен обладать определенными качествами характера. Именно они позволяют ему удачно управлять людьми, организовывать процесс и достигать успеха.

Об этом для РБК-Україна рассказал эксперт по психологии предпринимательства, юрист и ученый Константин Круглов.

Реклама
Читайте также:

Какие качества имеет настоящий лидер

Умение управлять собой

Как отмечает эксперт, это одна из основных черт характера, которая отличает лидера. Такие люди умеют брать себя в руки и справляться с самыми сложными задачами. Они не теряют ясность мысли даже в стрессовых условиях.

Честность и последовательность

Хороший лидер должен быть честным и последовательным. Если слова расходятся с действиями, то подчиненные быстро потеряют доверие к такому руководителю. Люди чувствуют искренность лидера и его истинные намерения.

Риси характеру справжнього лідера
Руководитель общается с подчиненными. Фото: Pexels

Анализ результата

Настоящий лидер умеет анализировать свои проигрыши и неудачи. При этом он также всегда празднует свои достижения. Такой человек трезво оценивает собственные силы и не перекладывает ответственность за свой результат на других.

Умение сочетать рациональное и человечное

Настоящий лидер знает, как сочетать эмпатию и при этом сохранять твердость в своих решениях. Он ценит разные взгляды, умеет слушать оппонентов и признавать, когда кто-то прав.

Научиться делегировать обязанности

Хороший руководитель не тянет все на себе. Он умеет делегировать часть обязанностей и доверяет команде. Такие личности понимают, что настоящее лидерство — это не соревнование за власть, а искусство организовывать процесс.

Напомним, ранее мы писали о том, почему многие люди не стремятся быть руководителями. Все объясняют шесть слов.

Также мы рассказывали о том, как руководителю сделать подчиненных счастливыми. Психологи дали несколько советов.

психология советы характер руководители лидер
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации