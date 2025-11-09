Риси характеру справжнього лідера — експерт відповів, яким він має бути

Керівник тримає в руках папери. Фото: Pexels

Стати лідером прагне багато хто, однак хороший керівник повинен мати певні якості характеру. Саме вони дозволяють йому вдало управляти людьми, організовувати процес та досягати успіху.

Про це для РБК-Україна розповів експерт з психології підприємництва, юрист та науковець Костянтин Круглов.

Які якості має справжній лідер

Вміння керувати собою

Як зазначає експерт, це одна з основних рис характеру, що вирізняє лідера. Такі люди вміють брати себе в руки та справлятись з найскладнішими завданнями. Вони не втрачають ясність думки навіть у стресових умовах.

Чесність і послідовність

Хороший лідер має бути чесним і послідовним. Якщо слова розходяться з діями, то підлеглі швидко втратять довіру до такого керівника. Люди відчувають щирість лідера та його справжні наміри.

Керівник спілкується з підлеглими. Фото: Pexels

Аналіз результату

Справжній лідер вміє аналізувати свої програші й невдачі. При цьому він також завжди святкує свої досягнення. Така людина тверезо оцінює власні сили та не перекладає відповідальність за свій результат на інших.

Вміння поєднувати раціональне й людяне

Справжній лідер знає, як поєднувати емпатію та при цьому зберігати твердість у своїх рішеннях. Він цінує різні погляди, вміє слухати опонентів і визнавати, коли хтось має рацію.

Навчитись делегувати обов'язки

Хороший керівник не тягне все на собі. Він вміє делегувати частину обов'язків та довіряє команді. Такі особистості розуміють, що справжнє лідерство — це не змагання за владу, а мистецтво організовувати процес.

