Какие мотивационные фильмы посмотреть — подборка лучших лент, которые вдохновят

Некоторые фильмы могут добавить мотивации. Эти ленты способны вернуть жажду к жизни и вдохновить на изменения. Если вы чувствуете эмоциональное выгорание, эта подборка точно для вас.

Какие мотивационные фильмы стоит посмотреть

"В погоне за счастьем" (2006)

События фильма разворачиваются в Калифорнии в 1980-х. Главный герой, Крис Гарднер, хороший отец, но судьба ему совсем не улыбается. Дело, за которое взялся мужчина, прогорело, а жена бросила его. С сыном на руках Крис начинает новую жизнь. Обанкротившийся торговец надеется стать специалистом-брокером. Он мечтает исправить все ради собственного ребенка.

"Человек, который изменил все" (2011)

Менеджер никому не известной бейсбольной команды ставит перед собой практически невозможную задачу. Он стремится сделать своих подопечных известными на весь мир. Билли готов пойти на многие жертвы, лишь бы добиться своего. Окружающие не всегда одобряют действия мужчины и иногда откровенно смеются над его мыслями. Сможет ли Билли Бин стать тем самым человеком, который изменил все?

"Пока не сыграл в ящик" (2007)

Этот фильм рассказывает историю двух неизлечимо больных раком мужчин. Узнав о своем неутешительном диагнозе, миллиардер и автомеханик решают жить на полную, пока еще есть время, и воплощают в реальность список желанных дел. Они отправляются в кругосветное путешествие, исполняя самые безумные желания.

Эти фильмы точно покажут вам, что никогда не стоит опускать руки. Они вдохновят и добавят мотивации.

