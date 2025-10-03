Які мотиваційні фільми подивитись — підбірка кращих стрічок, що надихнуть

"У гонитві за щастям". Фото: кадр з відео

Деякі фільми можуть додати мотивації. Ці стрічки здатні повернути жагу до життя та надихнути на зміни. Якщо ви відчуваєте емоційне вигорання, ця підбірка точно для вас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які мотиваційні фільми варто подивитись

"У гонитві за щастям" (2006)

Події фільму розгортаються в Каліфорнії у 1980-х. Головний герой, Кріс Гарднер, хороший батько, але доля йому зовсім не посміхається. Справа, за яку взявся чоловік, прогоріла, а дружина покинула його. З сином на руках Кріс починає нове життя. Збанкрутілий торговець сподівається стати фахівцем-брокером. Він мріє виправити все заради власної дитини.

"Людина, яка змінила все" (2011)

Менеджер нікому не відомої бейсбольної команди ставить перед собою практично неможливе завдання. Він прагне зробити своїх підопічних відомими на увесь світ. Біллі готовий піти на багато жертв, аби лише домогтися свого. Оточуючі не завжди схвалюють дії чоловіка й іноді відверто кепкують з його думок. Чи зможе Біллі Бін стати тою самою людиною, яка змінила все?

"Список останніх бажань" (2007)

Цей фільм розповідає історію двох невиліковно хворих на рак чоловіків. Дізнавшись про свій невтішний діагноз, мільярдер та автомеханік вирішують жити на повну, поки ще є час, та втілюють в реальність список омріяних справ. Вони вирушають у кругосвітню подорож, виконуючи найбожевільніші бажання.

Ці фільми точно покажуть вам, що ніколи не варто опускати руки. Вони надихнуть та додадуть мотивації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми про жіночу дружбу варто подивитись. Вони повернуть віру в справжні товариські почуття.

Також ми розповідали про підбірку кращих фільмів про токсичні стосунки. В них яскраво показано шкоду аб'юзу.