Замените сериалы на эти видео, чтобы начать новую жизнь — сделают мышление другим

Некоторые ролики могут изменить ваше мышление навсегда. Если вы не знаете, что посмотреть, чтобы вдохновиться и начать все с чистого листа, стоит вместо сериала выбрать хотя бы одно из этих вдохновляющих видео.

Какие видео вдохновят на изменения

"100 дней отказов" — Джиа Джианг (15 мин.)

Это видео, которое перевернет ваше сознание. После него вы перестанете бояться просить Вселенную о чем-либо. Стоит только включить его, и страх отказа исчезнет из вашей жизни.

"Как мыслить нестандартно" — Адам Грант (15 мин.)

Свое мышление можно превратить в креативную машину. Стоит только раскрыть его по-новому. После этого видео вы точно начнете думать иначе и не шаблонно.

"Сон - твоя суперсила" — Мэтт Волкер (19 мин.)

В этом видео вы пройдетесь лабиринтами сна и перестанете недооценивать его. Вы наконец поймете, что усталость — не медаль, а сон — не слабость.

"Ключ к успеху — настойчивость" — Анжела Ли (6 мин.)

К успеху приводит не уровень IQ или образования, а характер человека. Это короткое видео точно объяснит вам, почему нельзя сдаваться. Несколько минут, которые изменят вашу жизнь навсегда.

"Как говорить, чтобы тебя слушали" — Джулиан Трежер (9 мин.)

Вы можете говорить много, но что значат слова, если их никто не слышит? После этого видео люди действительно начнут вас слушать. Вы поймете, что голос — это не про громкость, а влияние.

"Что значит жить хорошо?" — Роберт Волдингер (13 мин.)

Многие думают, что знают, что такое счастье. Однако ответ вас точно удивит. Это видео заставит вас по-другому посмотреть на жизнь.

"Как вдохновляют настоящие лидеры" — Саймон Синек (18 мин.)

Если вы мечтаете стать успешным лидером, вам точно стоит посмотреть это видео. Оно вдохновит вас и объяснит, как вести за собой людей. Для руководителей — мастхэв.

"Сила интровертов" — Сюзан Кейн (19 мин.)

Многие считают интровертов неудачниками. Однако после этого видео вы по-новому посмотрите на себя или своих друзей. В конце концов, вы больше никогда не назовете себя "не таким человеком".

"Что в голове у прокрастинатора" — Тим Урбан (14 мин.)

Это видео наглядно объясняет, почему мы откладываем важные дела на потом. Иногда смешное, иногда странное. Однако оно точно позволит понять истину.

Эти простые видео прокачают ваш мозг и изменят мышление навсегда. Возвращайтесь к ним каждый раз, когда захотите получить новую порцию мотивации.

