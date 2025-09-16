Замініть серіали на ці відео, аби почати нове життя — зроблять мислення іншим

Метт Волкер. Фото: кадр з відео

Деякі ролики можуть змінити ваше мислення назавжди. Якщо ви не знаєте, що подивитись, аби надихнутись та почати все з чистого листа, варто замість серіалу обрати хоча б одне з цих надихаючих відео.

Які відео надихнуть на зміни

"100 днів відмов" — Джіа Джіанг (15 хв.)

Це відео, яке переверне вашу свідомість. Після нього ви перестанете боятися просити Всесвіт про будь-що. Варто лише увімкнути його, й страх відмови зникне з вашого життя.

"Як мислити нестандартно" — Адам Грант (15 хв.)

Своє мислення можна перетворити на креативну машину. Варто лише розкрити його по-новому. Після цього відео ви точно почнете думати інакше та не шаблонно.

"Сон — твоя суперсила" — Метт Волкер (19 хв.)

В цьому відео ви пройдетесь лабіринтами сну й перестанете недооцінювати його. Ви нарешті зрозумієте, що втома — не медаль, а сон — не слабкість.

"Ключ до успіху — наполегливість" — Анжела Лі (6 хв.)

До успіху приводить не рівень IQ чи освіти, а характер людини. Це коротке відео точно поясне вам, чому не можна здаватися. Кілька хвилин, що змінять ваше життя назавжди.

"Як говорити, щоб тебе слухали" — Джуліан Трежер (9 хв.)

Ви можете говорити багато, але що означають слова, якщо їх ніхто не чує? Після цього відео люди дійсно почнуть вас слухати. Ви зрозумієте, що голос — це не про гучність, а вплив.

"Що означає жити добре?" — Роберт Волдінгер (13 хв.)

Багато хто думає, що знає, що таке щастя. Однак відповідь вас точно здивує. Це відео змусить вас по-іншому подивитися на життя.

"Як надихають справжні лідери" — Саймон Сінек (18 хв.)

Якщо ви мрієте стати успішним лідером, вам точно варто подивитись це відео. Воно надихне вас та пояснять, як вести за собою людей. Для керівників — мастхев.

"Сила інтровертів" — Сюзан Кейн (19 хв.)

Багато хто вважає інтровертів невдахами. Однак після цього відео ви по-новому поглянете на себе чи своїх друзів. Зрештою, ви більше ніколи не назвете себе "не такою людиною".

"Що в голові у прокрастинатора" — Тім Урбан (14 хв.)

Це відео наочно пояснює, чому ми відкладаємо важливі справи на потім. Інколи смішне, інколи дивне. Однак воно точно дасть змогу зрозуміти істину.

Ці прості відео прокачають ваш мозок та змінять мислення назавжди. Повертайтеся до них щоразу, коли захочете отримати нову порцію мотивації.

