Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Для тих, хто хоче змін — подивіться ці відео замість серіалів

Для тих, хто хоче змін — подивіться ці відео замість серіалів

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 22:22
Замініть серіали на ці відео, аби почати нове життя — зроблять мислення іншим
Метт Волкер. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Які відео надихнуть на зміни

Деякі ролики можуть змінити ваше мислення назавжди. Якщо ви не знаєте, що подивитись, аби надихнутись та почати все з чистого листа, варто замість серіалу обрати хоча б одне з цих надихаючих відео.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які відео надихнуть на зміни

"100 днів відмов" — Джіа Джіанг (15 хв.)

Це відео, яке переверне вашу свідомість. Після нього ви перестанете боятися просити Всесвіт про будь-що. Варто лише увімкнути його, й страх відмови зникне з вашого життя.

"Як мислити нестандартно" — Адам Грант (15 хв.)

Своє мислення можна перетворити на креативну машину. Варто лише розкрити його по-новому. Після цього відео ви точно почнете думати інакше та не шаблонно.

"Сон — твоя суперсила" — Метт Волкер (19 хв.)

В цьому відео ви пройдетесь лабіринтами сну й перестанете недооцінювати його. Ви нарешті зрозумієте, що втома — не медаль, а сон — не слабкість.

"Ключ до успіху — наполегливість" — Анжела Лі (6 хв.)

До успіху приводить не рівень IQ чи освіти, а характер людини. Це коротке відео точно поясне вам, чому не можна здаватися. Кілька хвилин, що змінять ваше життя назавжди.

"Як говорити, щоб тебе слухали" — Джуліан Трежер (9 хв.)

Ви можете говорити багато, але що означають слова, якщо їх ніхто не чує? Після цього відео люди дійсно почнуть вас слухати. Ви зрозумієте, що голос — це не про гучність, а вплив.

"Що означає жити добре?" — Роберт Волдінгер (13 хв.)

Багато хто думає, що знає, що таке щастя. Однак відповідь вас точно здивує. Це відео змусить вас по-іншому подивитися на життя.

"Як надихають справжні лідери" — Саймон Сінек (18 хв.)

Якщо ви мрієте стати успішним лідером, вам точно варто подивитись це відео. Воно надихне вас та пояснять, як вести за собою людей. Для керівників — мастхев.

"Сила інтровертів" — Сюзан Кейн (19 хв.)

Багато хто вважає інтровертів невдахами. Однак після цього відео ви по-новому поглянете на себе чи своїх друзів. Зрештою, ви більше ніколи не назвете себе "не такою людиною".

"Що в голові у прокрастинатора" — Тім Урбан (14 хв.)

Це відео наочно пояснює, чому ми відкладаємо важливі справи на потім. Інколи смішне, інколи дивне. Однак воно точно дасть змогу зрозуміти істину.

Ці прості відео прокачають ваш мозок та змінять мислення назавжди. Повертайтеся до них щоразу, коли захочете отримати нову порцію мотивації. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому варто подивитись фільм "Звабливий, поганий, злий". Він розповідає історію серійного вбивці.

Також ми розповідали про те, які фільми можна подивитись лише раз у житті. Вони занадто емоційні та складні.

серіал психологія відео зміни цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації