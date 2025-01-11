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Влияние вирусов на человека — причины и как избежать осложнений

11 января 2025 10:21
Андрей Плахонин - Редактор
Влияние вирусов на организм человека — как избежать осложнений
Грипп у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

В зимний период распространяются вирусы, которые пытаются атаковать организм человека. Однако есть несколько советов, как предотвратить осложнения во время заболеваний.

Об этом рассказал главный врач медицинского центра Biokurs private clinic Тарас Жиравецкий.

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Причины заражения вирусами

Одной из самых распространенных причин является снижение температуры воздуха. Это приводит к значительному ослаблению иммунной системы человека.

Кроме того, повторные случаи COVID-19 не только обостряют хронические заболевания, но и еще больше снижают иммунитет.

К этому добавляются факторы, как война, усталость, стресс, ночные тревоги и многие другие, негативно влияющие на организм.

Атака вирусов

После каждой борьбы с новым вирусом организм условно "падает на дно", что значительно увеличивает риск заражения новыми инфекциями из-за ослабленного иммунитета.

Каждый новый может сопровождаться бактериальной инфекцией, что в свою очередь может привести к развитию пневмонии или других серьезных заболеваний, требующих лечения антибиотиками.

"Чем больше хронических заболеваний и проблем с избытком веса, аллергией, давлением, сахаром, печенью, вредными привычками, тем выше риск осложнений и каждый следующий раз он увеличивается, если новый вирус атакует сразу после предыдущего!" — отметил Жиравецкий.

По его словам, редко встречаются случаи, когда несколько вирусов одновременно атакуют организм человека.

Несвоевременное лечение пневмонии может привести к осложнениям, таким как госпитализация и использование более мощных антибиотиков. Это значительно повысит стоимость лечения и истощит организм больше.

Как избежать осложнений

  • старайтесь избегать контактов с больными в течение 2-3 недель после перенесенной болезни, если это возможно;
  • придерживаться здорового образа жизни;
  • не стоит полностью надеяться на витамины;
  • время принимать антибиотики и выполнить анализ крови на CRP на 3-4 день от начала заболевания;
  • сбивать температуру;
  • контролировать хронические заболевания;
  • проходить комплексное профилактическое медицинское обследование раз в год;
  • иметь контакт с врачом, который ознакомлен с вашей историей здоровья за последние годы;
  • не паниковать;
  • высыпаться и думать позитивно с оптимизмом.

Напомним, в Китае наблюдается всплеск заболевания, вызванного метапневмовирусом. Однако в ВОЗ отметили, что вирус не является новым и не несет серьезной угрозы.

Ранее специалисты обнаружили генетические мутации птичьего гриппа, которые могут способствовать его проникновению в клетки верхних дыхательных путей человека.

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