Вплив вірусів на організм людини — як уникнути ускладнень

Грип у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

У зимовий період поширюються віруси, які намагаються атакувати організм людини. Однак є декілька порад, як запобігти ускладненням під час захворювань.

Про це розповів головний лікар медичного центру Biokurs private clinic Тарас Жиравецький.

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Причини зараження вірусами

Однією з найпоширеніших причин є зниження температури повітря. Це призводить до значного ослаблення імунної системи людини.

Крім того, повторні випадки COVID-19 не тільки загострюють хронічні захворювання, але й ще більше знижують імунітет.

До цього додаються фактори, як війна, втома, стрес, нічні тривоги та багато інших, що негативно впливають на організм.

Атака вірусів

Після кожної боротьби з новим вірусом організм умовно "падає на дно", що значно збільшує ризик зараження новими інфекціями через ослаблений імунітет.

Кожен новий може супроводжуватися бактеріальною інфекцією, що своєю чергою може призвести до розвитку пневмонії або інших серйозних захворювань, які потребують лікування антибіотиками.

"Чим більше хронічних захворювань і проблем з надлишком ваги, алергією, тиском, цукром, печінкою, шкідливими звичками, тим вищий ризик ускладнень і кожного наступного разу він збільшується, якщо новий вірус атакує відразу після попереднього!" — зазначив Жиравецький.

За його словами, рідко трапляються випадки, коли декілька вірусів одночасно атакують організм людини.

Невчасне лікування пневмонії може призвести до ускладнень, таких як госпіталізація та використання потужніших антибіотиків. Це значно підвищить вартість лікування і виснажить організм більше.

Як уникнути ускладнень

постарайтеся уникати контактів з хворими протягом 2-3 тижнів після перенесеної хвороби, якщо це можливо;

дотримуватися здорового способу життя;

не варто повністю сподіватися на вітаміни;

вчасно приймати антибіотики та виконати аналіз крові на CRP 3-4 день від початку захворювання;

збивати температуру;

контролювати хронічні захворювання;

проходьте комплексне профілактичне медичне обстеження раз на рік;

мати контакт з лікарем, який ознайомлений з вашою історією здоров'я за останні роки;

не панікувати;

висипатись та думати позитивно з оптимізмом.

Нагадаємо, у Китаї спостерігається сплеск захворювання, спричиненого метапневмовірусом. Однак у ВООЗ зазначили, що вірус не є новим і не несе серйозної загрози.

Раніше фахівці виявили генетичні мутації пташиного грипу, які можуть сприяти його проникненню в клітини верхніх дихальних шляхів людини.