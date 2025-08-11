Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Вирусолог о новом штамме COVID-19 — кто в зоне наибольшего риска

Вирусолог о новом штамме COVID-19 — кто в зоне наибольшего риска

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 00:07
Новый штамм COVID-19 Stratus в Украине - советы врача
Тест на COVID-19. Фото: Львовская областная военная администрация

В Украине зафиксирован новый штамм коронавируса Stratus, случаи инфицирования выявлены уже в семи областях и Киеве. Врачи предупреждают, что больше всего рискуют пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Медики советуют придерживаться простых правил, чтобы уменьшить риск заражения.

Об этом вирусолог Алла Мироненко рассказала в эфире КИЕВ24.

Реклама
Читайте также:

Детали ситуации с COVID-19

В эфире телеканала доктор медицинских наук, профессор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Алла Мироненко заявила о появлении в стране нового штамма COVID-19 под названием Stratus (XFG). По ее словам, он уже подтвержден в семи областях и столице. Мироненко отметила, что в группе наибольшего риска - пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями, ведь их иммунитет слабее.

"Людям с такими симптомами необходимо носить маски, чтобы не подвергать опасности окружающих", — отметила она.

Специалист объяснила, что коронавирус передается через воздух во время кашля, чихания или разговора, когда в окружающую среду попадают капли с вирусом, которые могут вдохнуть другие. Врач призвала не игнорировать рекомендации медиков и заботиться о собственном иммунитете.

В Украине сейчас наблюдается летний рост заболеваемости COVID-19. По словам вирусолога, это сезонное явление, однако появление нового штамма требует особого внимания, чтобы предотвратить его масштабное распространение.

Напомним, что медики в мире сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса Stratus (XFG). Этот вариант отличается тем, что вызывает чрезвычайную слабость и сильную усталость, которая буквально лишает сил. Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" рассказала семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко.

Ранее мы также информировали, что накануне осеннего сезона украинцам напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. По словам врача, сегодня эта болезнь может приводить к осложнениям, которые иногда бывают серьезнее, чем последствия COVID-19. Об этом Вита Олещенко также отметила в эфире "Ранок.LIVE".

коронавирус здоровье медицина вирус врачи COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации