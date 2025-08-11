Новый штамм COVID-19 Stratus в Украине - советы врача

Тест на COVID-19. Фото: Львовская областная военная администрация

В Украине зафиксирован новый штамм коронавируса Stratus, случаи инфицирования выявлены уже в семи областях и Киеве. Врачи предупреждают, что больше всего рискуют пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Медики советуют придерживаться простых правил, чтобы уменьшить риск заражения.

Об этом вирусолог Алла Мироненко рассказала в эфире КИЕВ24.

Детали ситуации с COVID-19

В эфире телеканала доктор медицинских наук, профессор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Алла Мироненко заявила о появлении в стране нового штамма COVID-19 под названием Stratus (XFG). По ее словам, он уже подтвержден в семи областях и столице. Мироненко отметила, что в группе наибольшего риска - пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями, ведь их иммунитет слабее.

"Людям с такими симптомами необходимо носить маски, чтобы не подвергать опасности окружающих", — отметила она.

Специалист объяснила, что коронавирус передается через воздух во время кашля, чихания или разговора, когда в окружающую среду попадают капли с вирусом, которые могут вдохнуть другие. Врач призвала не игнорировать рекомендации медиков и заботиться о собственном иммунитете.

В Украине сейчас наблюдается летний рост заболеваемости COVID-19. По словам вирусолога, это сезонное явление, однако появление нового штамма требует особого внимания, чтобы предотвратить его масштабное распространение.

Напомним, что медики в мире сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса Stratus (XFG). Этот вариант отличается тем, что вызывает чрезвычайную слабость и сильную усталость, которая буквально лишает сил. Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" рассказала семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко.

Ранее мы также информировали, что накануне осеннего сезона украинцам напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. По словам врача, сегодня эта болезнь может приводить к осложнениям, которые иногда бывают серьезнее, чем последствия COVID-19. Об этом Вита Олещенко также отметила в эфире "Ранок.LIVE".