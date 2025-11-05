Как передается вирус Коксаки и как его распознать

Девочка с высыпанием от вируса Коксаки. Фото иллюстративное: Arugula Pica/adobestock

В Украине зафиксировали вспышку вируса Коксаки. Чаще всего им заражаются дети.

Об этом в эфире КИЇВ24 сообщила заместитель генерального директора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики Минздрава" Наталья Гунченко.

Что известно о вирусе Коксаки

В зоне риска заражения находятся в основном дети, потому что они имеют более слабую иммунную систему.

"Он (вирус, — Ред.) контагиозный, потому что чаще всего идет воздушно-капельный путь передачи и также может быть фекально-оральный, то есть через немытые руки, несоблюдение правил гигиены", — отметила эксперт.

Обычно болезнь протекает легко, но возможно и тяжелое течение. Характерным признаком вируса является высыпания на руках, ногах и языке.

