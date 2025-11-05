Как передается вирус Коксаки и как его распознать

Вирус Коксаки — какие симптомы и как передается
В Украине зафиксировали вспышку вируса Коксаки. Чаще всего им заражаются дети.
Об этом в эфире КИЇВ24 сообщила заместитель генерального директора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики Минздрава" Наталья Гунченко.
Что известно о вирусе Коксаки
В зоне риска заражения находятся в основном дети, потому что они имеют более слабую иммунную систему.
"Он (вирус, — Ред.) контагиозный, потому что чаще всего идет воздушно-капельный путь передачи и также может быть фекально-оральный, то есть через немытые руки, несоблюдение правил гигиены", — отметила эксперт.
Обычно болезнь протекает легко, но возможно и тяжелое течение. Характерным признаком вируса является высыпания на руках, ногах и языке.
Напомним, на Киевщине зафиксировали вирус Коксаки. Заболели 13 детей.
Ранее семейный врач Вита Олещенко объяснила, чем опасен штамм коронавируса "Стратус". Он поражает голосовые связки.
