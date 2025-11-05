Видео
Главная Медцентр Вирус Коксаки — какие симптомы и как передается

Вирус Коксаки — какие симптомы и как передается

Дата публикации 5 ноября 2025 19:47
обновлено: 19:51
Как передается вирус Коксаки и как его распознать
Девочка с высыпанием от вируса Коксаки. Фото иллюстративное: Arugula Pica/adobestock

В Украине зафиксировали вспышку вируса Коксаки. Чаще всего им заражаются дети.

Об этом в эфире КИЇВ24 сообщила заместитель генерального директора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики Минздрава" Наталья Гунченко.

Читайте также:

Что известно о вирусе Коксаки

В зоне риска заражения находятся в основном дети, потому что они имеют более слабую иммунную систему.

"Он (вирус, — Ред.) контагиозный, потому что чаще всего идет воздушно-капельный путь передачи и также может быть фекально-оральный, то есть через немытые руки, несоблюдение правил гигиены", — отметила эксперт.

Обычно болезнь протекает легко, но возможно и тяжелое течение. Характерным признаком вируса является высыпания на руках, ногах и языке.

Напомним, на Киевщине зафиксировали вирус Коксаки. Заболели 13 детей.

Ранее семейный врач Вита Олещенко объяснила, чем опасен штамм коронавируса "Стратус". Он поражает голосовые связки.

дети болезнь вирус врачи заболевания медицина
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
