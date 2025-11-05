Відео
Головна Медцентр Вірус Коксакі — які симптоми та як передається

Вірус Коксакі — які симптоми та як передається

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 19:47
Оновлено: 19:51
Як передається вірус Коксакі та як його розпізнати
Дівчинка з висипанням від вірусу Коксакі. Фото ілюстративне: Arugula Pica/adobestock

В Україні зафіксували спалах вірусу Коксакі. Найчастіше ним заражаються діти.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомила заступниця генерального директора ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики МОЗ" Наталія Гунченко. 

Читайте також:

Що відомо про вірус Коксакі 

У зоні ризику зараження перебувають здебільшого діти, тому що вони мають слабшу імунну систему.

"Він (вірус, — Ред.) контагіозний, тому що найчастіше йде повітряно-крапельний шлях передачі й також може бути фекально-оральний, тобто через непомиті руки, недотримання правил гігієни", — зазначила експерт. 

Зазвичай хвороба протікає легко, але можливий і важкий перебіг. Характерною ознакою вірусу є висипання на руках, ногах і язиці.

Нагадаємо, на Київщині зафіксували вірус Коксакі. Захворіли 13 дітей.

Раніше сімейна лікарка Віта Олещенко пояснила, чим небезпечний штам коронавірусу "Стратус". Він уражає голосові зв'язки.

діти хвороба вірус лікарі захворювання медицина
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
