Як передається вірус Коксакі та як його розпізнати

Дівчинка з висипанням від вірусу Коксакі. Фото ілюстративне: Arugula Pica/adobestock

В Україні зафіксували спалах вірусу Коксакі. Найчастіше ним заражаються діти.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомила заступниця генерального директора ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики МОЗ" Наталія Гунченко.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про вірус Коксакі

У зоні ризику зараження перебувають здебільшого діти, тому що вони мають слабшу імунну систему.

"Він (вірус, — Ред.) контагіозний, тому що найчастіше йде повітряно-крапельний шлях передачі й також може бути фекально-оральний, тобто через непомиті руки, недотримання правил гігієни", — зазначила експерт.

Зазвичай хвороба протікає легко, але можливий і важкий перебіг. Характерною ознакою вірусу є висипання на руках, ногах і язиці.

Нагадаємо, на Київщині зафіксували вірус Коксакі. Захворіли 13 дітей.

Раніше сімейна лікарка Віта Олещенко пояснила, чим небезпечний штам коронавірусу "Стратус". Він уражає голосові зв'язки.