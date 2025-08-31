Видео
Главная Медцентр Лекарства для сердца повышают риск смерти у женщин, — ученые

Лекарства для сердца повышают риск смерти у женщин, — ученые

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 18:14
Бета-блокаторы повышают риск смерти у женщин — исследование
Таблетки. Иллюстративное фото: Freepik

Новые исследования показали, что распространенные лекарства после сердечного приступа не эффективны для лечения женщин и даже могут привести к смерти. Речь идет о бета-блокаторах.

Об этом свидетельствуют данные крупного клинического исследования, представленного на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде, пишет CNN.

Реклама
Читайте также:

Бета-блокаторы повышают риск смерти у некоторых женщин

По данным исследования, женщины с незначительным поражением сердца после инфаркта, которые принимали бета-блокаторы, значительно чаще сталкивались с повторным сердечным приступом или госпитализацией из-за сердечной недостаточности. Кроме того, они почти в три раза чаще умирали по сравнению с теми, кто не получал этот препарат.

Исследование стало частью масштабного проекта REBOOT, в котором в течение почти четырех лет наблюдали за 8505 пациентами в 109 больницах Испании и Италии.

Ведущий автор исследования доктор Борха Ибаньес, научный директор Национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде отметил, что касаются только пациенток с фракцией выброса левого желудочка более 50%. Для женщин и мужчин с фракцией ниже 40% препарат и в дальнейшем остается стандартом лечения, ведь снижает риск аритмий и повторных приступов.

Кроме того, кардиолог из Денвера Эндрю Фримен, который не участвовал в исследовании, подчеркнул, что бета-блокаторы имеют и серьезные побочные эффекты.

"Эти препараты могут привести к снижению артериального давления, замедлению сердечного ритма, эректильной дисфункции, усталости и перепадам настроения. Каждый раз, когда мы используем эти препараты, нам приходится взвешивать риск и пользу. Пол в значительной степени влияет на реакцию людей на лекарства. Во многих случаях у женщин сердце меньше. Они более чувствительны к препаратам от давления. Частично это может объясняться размером, а частично — другими факторами, которые нам еще предстоит полностью понять", — подчеркнул он.

Несмотря на это, около 80% пациентов в США, Европе и Азии все еще получают бета-блокаторы, ведь медицинские протоколы и в дальнейшем их рекомендуют. В то же время другое исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что для пациентов с фракцией выброса от 40% до 50% раннее применение бета-блокаторов приносит пользу.

Напомним, ученые назвали причины, почему именно летом произошла новая вспышка COVID-19.

А также глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украине насчитывается более 200 редких болезней.

